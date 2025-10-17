Séries

Trocar “Gossip Girl” por “Sex and the City”: O ritual canônico dos 20 anos

Séries com dinâmicas parecidas apresentam questões de vida muito diferentes

Alice Trindade Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:30

Séries que marcaram gerações Crédito: Reprodução/Warner Bros/Reprodução/HBO

Há quem diga que amadurecer também é trocar séries que marcam determinadas fases da nossa vida. Enquanto na adolescência acompanhamos os dramas de Serena e Blair, em Gossip Girl, a chegada na casa dos 20 e poucos nos traz novas referências, e Sex and the City se torna o nosso novo guia de sobrevivência.

Entre o glamour, as taças de cosmopolitan e as crises existenciais, a transição entre os dois seriados revela mais sobre o amadurecimento emocional de uma geração do que parece.

Gossip Girl atrai jovens que estão no processo de autodescoberta, em meio a paixões intensas e inseguranças típicas da adolescência. Já Sex and the City se conecta com quem já enfrenta dilemas da vida adulta: carreira, encontros, solidão e o poder de uma boa amizade. É como se uma preparasse emocionalmente para a outra, uma espécie de rito de passagem não oficial para os jovens adultos.

Ambas tratam de tramas amorosas, ambição e amizade, mas sob olhares distintos: em GG, as relações são impulsivas e marcadas por status; já em SATC, o amor é um campo complexo, e as relações são tratadas de forma mais consciente e madura. A diferença de linguagem entre os dois seriados pode refletir uma mudança interna dos telespectadores, a transição dos dramas adolescentes para o caos adulto.

Fofocas e intrigas são Crédito: Reprodução/Warner Bros

Os dois seriados marcaram gerações, e ainda continuam presentes no imaginário da cultura Pop, seja por conta do estilo de vida deslumbrante retratado, ou pelo discurso feminino poderoso e amizades verdadeiras.

A seguir, confira o enredo dos dois seriados:

Gossip Girl (2007-2012)

Nos corredores de uma escola particular de Manhattan, jovens herdeiros vivem uma realidade de luxo, com segredos e rivalidades. No meio desse ambiente de festas, paixões e disputas por status, uma blogueira anônima passa a expor tudo o que se passa nesse universo de privilégios. O resultado disso é um retrato provocante da juventude rica, além de questionamentos sobre o viver de aparência.

Sex and the City (1998-2004)

Ambientada na cidade de Nova York, a série acompanha a vida da colunista Carrie Bradshaw e suas inseparáveis amigas Miranda, Samantha e Charlotte. Entre encontros, desilusões e conquistas profissionais, a trama faz um retrato divertido e meio complicado da vida adulta feminina, permeada pelo desejo de liberdade e sucesso.

Em satc as relações são mais conscientes e maduras Crédito: Reprodução/HBO

E aí, será que estamos vivendo a fase Gossip Girl ou Sex an the City? Ou, quem sabe, navegando entre as duas? De qualquer maneira, essas séries nos ajudam a entender que, independente da fase da vida, se encontrar é uma grande aventura.

* Alice Trindade é aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Marcella Scaramella

Este vídeo pode te interessar