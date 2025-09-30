Animação

'Os Simpsons' ganhará novo filme 20 anos depois de chegar aos cinemas

"Homer está voltando para os segundos", diz publicação da Disney e a 20th Century

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:41

'Os Simpsons' terá mais uma adaptação para os cinemas Crédito: Divulgação

A animação "Os Simpsons" ganhará uma segunda adaptação para os cinemas, prevista para 2027. O filme anterior da família amarela de Homer Simpson foi lançado em 2007, e desde então passaram a circular rumores de que a produção poderia ganhar uma sequência.

Segundo o calendário da Disney, que adquiriu a 20th Century Fox em 2019, na época responsável pela série animada, o longa tomou uma data que antes pertencia a um filme ainda sem título da Marvel Studios, que seria lançado nos circuitos comerciais em julho de 2027 mas foi retirado do cronograma.

Além de um cartaz, publicado em suas redes sociais, a Disney e a 20th Century não divulgaram qualquer detalhe a respeito da trama ou de outros detalhes da produção. "Homer está voltando para os segundos", afirma o pôster, em tradução livre.

Criada por Matt Groening, "Os Simpsons" é a série animada e a sitcom mais longeva da história da televisão. A atração está atualmente em sua 37ª temporada e já foi renovada até, pelo menos, a sua 40ª confirmada, que deve ser transmitida em 2028 e 2029.

Lançado há duas décadas, "Os Simpsons - O Filme" foi um sucesso de bilheteria e acompanha a cidade de Springfield, onde acontecem os eventos da série, durante um período de isolamento ao qual a população é submetida por conta de sua poluição excessiva.

A série está disponível no Disney+.

