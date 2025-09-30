Editorias do Site
Redes Sociais

'Os Simpsons' ganhará novo filme 20 anos depois de chegar aos cinemas

"Homer está voltando para os segundos", diz publicação da Disney e a 20th Century

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:41

'Os Simpsons' ganhará novo filme 20 anos depois de chegar aos cinemas
'Os Simpsons' terá mais uma adaptação para os cinemas Crédito: Divulgação

A animação "Os Simpsons" ganhará uma segunda adaptação para os cinemas, prevista para 2027. O filme anterior da família amarela de Homer Simpson foi lançado em 2007, e desde então passaram a circular rumores de que a produção poderia ganhar uma sequência.

Segundo o calendário da Disney, que adquiriu a 20th Century Fox em 2019, na época responsável pela série animada, o longa tomou uma data que antes pertencia a um filme ainda sem título da Marvel Studios, que seria lançado nos circuitos comerciais em julho de 2027 mas foi retirado do cronograma.

Além de um cartaz, publicado em suas redes sociais, a Disney e a 20th Century não divulgaram qualquer detalhe a respeito da trama ou de outros detalhes da produção. "Homer está voltando para os segundos", afirma o pôster, em tradução livre.

Criada por Matt Groening, "Os Simpsons" é a série animada e a sitcom mais longeva da história da televisão. A atração está atualmente em sua 37ª temporada e já foi renovada até, pelo menos, a sua 40ª confirmada, que deve ser transmitida em 2028 e 2029.

Lançado há duas décadas, "Os Simpsons - O Filme" foi um sucesso de bilheteria e acompanha a cidade de Springfield, onde acontecem os eventos da série, durante um período de isolamento ao qual a população é submetida por conta de sua poluição excessiva.

A série está disponível no Disney+.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 4 lançamentos na Netflix na semana de 29 de setembro a 05 de outubro

4 lançamentos na Netflix na semana de 29 de setembro a 05 de outubro

Imagem - 5 lançamentos na HBO Max em outubro de 2025

5 lançamentos na HBO Max em outubro de 2025

Imagem - 5 filmes que chegam ao cinema em outubro de 2025

5 filmes que chegam ao cinema em outubro de 2025

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Baralho cigano: previsões de outubro para os 12 signos

Baralho cigano: previsões de outubro para os 12 signos
Imagem - Wagner Moura é favorito na disputa do Oscar 2026, aponta revista norte-americana

Wagner Moura é favorito na disputa do Oscar 2026, aponta revista norte-americana
Imagem - Atriz Elisa Lucinda comenta prisão da sobrinha pela imigração em Los Angeles

Atriz Elisa Lucinda comenta prisão da sobrinha pela imigração em Los Angeles