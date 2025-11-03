Série

'Muita mentira', diz Cristian Cravinhos após estreia de 'Tremembé'

Condenado pelo assassinato do casal Richthofen diz ressurgir das cinzas

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 08:40

Felipe Simas, Marina Ruy Barbosa e Kelner Macêdo na série 'Tremembé' Crédito: Stella Carvalho/Divulgação Prime Video

"Bora, galera. Muita mentira", escreveu nas redes sociais Cristian Cravinhos, 49, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, após a estreia de "Tremembé", a série do Prime Vídeo sobre os bastidores do conhecido "presídio dos famosos", no interior paulista.

A obra aborda as histórias de criminosos da vida real e mostra como eles se relacionam no ambiente carcerário.

No caso de Cristian, interpretado por Kelner Macêdo, a série aborda a relação afetuosa com o irmão, Daniel Cravinhos, condenado pelo mesmo crime, e uma suposta relação amorosa com outro detento.

No Instagram, o mais velho dos irmãos Cravinhos afirma ser apaixonado por motos e surf e diz que ressurge como fênix, ave mitológica conhecida por renascer das próprias cinzas.

Em março deste ano, ele foi autorizado pela Justiça a cumprir o restante da pena em regime aberto. Cristian foi condenado em 2006 a 38 anos de prisão pelos assassinatos Manfred e Marísia von Richthofen.

