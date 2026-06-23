AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • Emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil crescem 14,3% em 2026
Transporte Sustentável

Emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil crescem 14,3% em 2026

Fabricação nacional por marcas instaladas no país, como a BYD, responde por quase a totalidade dos novos veículos em circulação

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 14:55

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

23 jun 2026 às 14:55
Mobilidade elétrica no ES
Ônibus totalmente elétrico em teste no Transcol: experiência positiva para o Estado Semobi/Divulgação

Os emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil registraram 311 unidades de janeiro a maio de 2026, volume que representa uma alta de 14,3% na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 272 veículos. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e não incluem as entregas mais recentes de junho (no dia 21 a prefeitura de São Paulo incorporou 500 novos ônibus elétricos à frota municipal). 


De acordo com o levantamento, o resultado dos primeiros cinco meses do ano supera em 3% o total de vendas de todo o ano de 2024, que fechou com 302 licenciamentos, e equivale a 36,8% das 844 unidades registradas ao longo de 2025. Somente no mês de maio foram 132 ônibus elétricos emplacados em comparação ao mesmo período no ano anterior. Uma alta de 450%.

 

A indústria nacional respondeu por 308 unidades das 311 licenciadas no período, fatia que representa 99% do total (os veículos importados nesse período foram 3). A liderança das marcas ficou com a Eletra, que somou 148 emplacamentos e deteve 48% de participação de mercado de janeiro a maio. A BYD ocupou a segunda posição com 95 ônibus (31%), seguida pela Mercedes-Benz, com 47 unidades (15,2%). A Marcopolo também figurou entre as marcas com volumes registrados no país.


O avanço dos veículos pesados de emissão zero está associado a metas locais de descarbonização e ao suporte financeiro de programas governamentais. O Novo PAC prevê verbas direcionadas à aquisição de 2.296 ônibus elétricos, enquanto o BNDES liberou R$ 4,5 bilhões em crédito para viabilizar a compra de 2 mil ônibus destinados à eletrificação do transporte público.

No Espírito Santo

Fora do eixo paulista, novos repasses federais começam a descentralizar a eletrificação de frotas pelo país. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, em março, um contrato de R$ 150 milhões destinados à aquisição de 50 novos ônibus elétricos para o Sistema de Transporte Coletivo da Grande Vitória (Transcol), no Espírito Santo. 


O aporte faz parte do Projeto Refrota e utilizará recursos do Fundo Clima, que possui taxas de juros reduzidas para projetos sustentáveis. As novas unidades vão substituir modelos movidos a diesel e se somarão aos quatro veículos elétricos que já operam em caráter de testes na região metropolitana capixaba.


O investimento no transporte da Grande Vitória integra um pacote estrutural de cerca de R$ 2 bilhões repassados pelo banco de fomento ao governo do Espírito Santo, vinculado ao Programa Estadual de Mudança Climática. 


A transição energética do Transcol prevê reduzir a emissão de gases poluentes em aproximadamente 3,4 mil toneladas por ano, impactando o deslocamento diário de 610 mil passageiros.

Veja Também 

comprar carro, carro usado, seminovo, 0km

Desvalorização de carros usados e seminovos acelera em maio, mas preço médio sobe

Mobilidade elétrica no ES

Emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil crescem 14,3% em 2026

produção de bicicletas no PIM

Produção de bicicletas cresce 7,7% em maio e chega a 132.683 unidades fabricadas no ano, aponta Abraciclo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ônibus Elétrico Transcol Mobilidade Elétrica Mobilidade Urbana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Croácia vence o Panamá por 1 a 0 na Copa do Mundo 2026
Croácia sofre pressão, mas supera Panamá para seguir viva na Copa
Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a marcar gol em seis Copas do Mundo
Lixo acumulado no bairro Tabuazeiro, em Vitória
Greve nacional dos garis é suspensa após dois dias de paralisação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados