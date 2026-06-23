Emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil crescem 14,3% em 2026

Os emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil registraram 311 unidades de janeiro a maio de 2026, volume que representa uma alta de 14,3% na comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 272 veículos. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e não incluem as entregas mais recentes de junho (no dia 21 a prefeitura de São Paulo incorporou 500 novos ônibus elétricos à frota municipal).





De acordo com o levantamento, o resultado dos primeiros cinco meses do ano supera em 3% o total de vendas de todo o ano de 2024, que fechou com 302 licenciamentos, e equivale a 36,8% das 844 unidades registradas ao longo de 2025. Somente no mês de maio foram 132 ônibus elétricos emplacados em comparação ao mesmo período no ano anterior. Uma alta de 450%.

A indústria nacional respondeu por 308 unidades das 311 licenciadas no período, fatia que representa 99% do total (os veículos importados nesse período foram 3). A liderança das marcas ficou com a Eletra, que somou 148 emplacamentos e deteve 48% de participação de mercado de janeiro a maio. A BYD ocupou a segunda posição com 95 ônibus (31%), seguida pela Mercedes-Benz, com 47 unidades (15,2%). A Marcopolo também figurou entre as marcas com volumes registrados no país.





O avanço dos veículos pesados de emissão zero está associado a metas locais de descarbonização e ao suporte financeiro de programas governamentais. O Novo PAC prevê verbas direcionadas à aquisição de 2.296 ônibus elétricos, enquanto o BNDES liberou R$ 4,5 bilhões em crédito para viabilizar a compra de 2 mil ônibus destinados à eletrificação do transporte público.