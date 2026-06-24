Conheça o novo GWM Ora 5, SUV elétrico que chega ao Brasil por R$ 159.000

Uma das categorias mais competitivas no mercado automotivo tem sido a de SUVs compactos. Do ano passado até agora, o segmento viu uma quantidade recorde de novos modelos chegarem às lojas. E agora é a vez da GWM Brasil trazer mais um veículo, aumentando as opções já existentes no mercado.





Com pré-venda desde o início do mês, o novo Ora 5 é o primeiro SUV 100% elétrico da fabricante no mercado nacional e o segundo veículo movido a bateria da marca no país. O modelo chega à rede de concessionárias com preço especial de lançamento fixado em R$ 159.000. A estratégia da empresa posiciona o veículo como porta de entrada no segmento de utilitários esportivos compactos.





A novidade amplia a linha de elétricos da montadora, que já contava com o hatch Ora 03. O objetivo do fabricante é atuar em uma das categorias de maior representatividade no mercado nacional, utilizando a base de engenharia desenvolvida globalmente com adaptações específicas de conteúdo para atender às exigências locais do consumidor.