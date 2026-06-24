Conheça o novo GWM Ora 5, SUV elétrico que chega ao Brasil por R$ 159.000

Uma das categorias mais competitivas no mercado automotivo tem sido a de SUVs compactos. Do ano passado até agora, o segmento viu uma quantidade recorde de novos modelos chegarem às lojas. E agora é a vez da GWM Brasil trazer mais um veículo, aumentando as opções já existentes no mercado.
Com pré-venda desde o início do mês, o novo Ora 5 é o primeiro SUV 100% elétrico da fabricante no mercado nacional e o segundo veículo movido a bateria da marca no país. O modelo chega à rede de concessionárias com preço especial de lançamento fixado em R$ 159.000. A estratégia da empresa posiciona o veículo como porta de entrada no segmento de utilitários esportivos compactos.
A novidade amplia a linha de elétricos da montadora, que já contava com o hatch Ora 03. O objetivo do fabricante é atuar em uma das categorias de maior representatividade no mercado nacional, utilizando a base de engenharia desenvolvida globalmente com adaptações específicas de conteúdo para atender às exigências locais do consumidor.
“O Ora 5 marca um momento muito importante para a GWM no país. Estamos ampliando nossa oferta de veículos elétricos com um carro que reúne atributos altamente valorizados pelo consumidor brasileiro, como espaço interno, tecnologia embarcada, segurança e eficiência energética. É um SUV que representa a evolução da nossa estratégia de eletrificação e reforça o compromisso da GWM com uma mobilidade mais inteligente e sustentável”, afirma Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.
Na parte estética, a carroceria apresenta coeficiente de arrasto (Cd) de 0,276. O conjunto óptico traz faróis Full LED com acendimento automático, luzes diurnas (DRL), comutação automática entre farol alto e baixo, além de assinatura luminosa com efeito de boas-vindas. As rodas são de liga leve de 18 polegadas com pneus de medidas 225/60, enquanto a traseira ostenta lanternas integradas e aerofólio com luz de freio elevada.
Motorização
O conjunto mecânico do Ora 5 é composto por um motor elétrico dianteiro que desenvolve 204 cv de potência e 26,5 kgfm (260 Nm) de torque. A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 7,7 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente a 170 km/h. A tração é dianteira (FWD) e a transmissão possui velocidade única.
A energia é armazenada em uma bateria de íons de lítio do tipo LFP com capacidade nominal de 58,3 kWh. O alcance certificado é de 349 km pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro e de 435 km de acordo com o ciclo global WLTP.
Tecnologia
A cabine adota o sistema operacional Coffee OS 3, plataforma inteligente de terceira geração da marca que responde a mais de 300 comandos por voz auxiliados por inteligência artificial, além de permitir atualizações Over-The-Air (OTA) remotas. O painel de instrumentos digital Full HD tem tela personalizável de 10,25 polegadas com três modos de visualização.
A central multimídia tem tela sensível ao toque de 14,6 polegadas com interface customizável, barra de menus exclusiva para o mercado brasileiro e conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O GPS nativo inclui informações de trânsito em tempo real e projeção tridimensional. O som é composto por nove alto-falantes com subwoofer e amplificador, totalizando 216 W de potência e controle de volume sensível à velocidade.
O interior oferece as combinações de acabamento Marrom Avelã (exclusiva para as cores externas Electric Blue e Branco Cristal) ou Cinza Urbano (destinada aos tons Cinza Zenith e Preto Khalifa).
Os bancos são revestidos de couro sintético, sendo que os dianteiros possuem ajustes elétricos e ventilação — o do motorista ganha memória para três posições e função de boas-vindas. Há teto panorâmico fixo de 1,65 m² com cortina elétrica, ar-condicionado automático com filtro N95, compartimento traseiro climatizado de 3,2 litros e iluminação ambiente multicolorida.
Dimensões
Em termos de dimensões, o Ora 5 mede 4.471 mm de comprimento, 1.833 mm de largura, 1.641 mm de altura e conta com 2.720 mm de entre-eixos. O vão livre em relação ao solo é de 175 mm, com ângulo de entrada de 17 graus e ângulo de saída de 25 graus.
O peso em ordem de marcha é de 1.685 kg e o porta-malas tem capacidade nominal para 362 litros. O chassi utiliza suspensão independente do tipo MacPherson na dianteira e Multilink na traseira, com freios a disco nas quatro rodas (ventilados na frente).
O pacote de assistência à condução semiautônoma (ADAS de nível 2+) inclui controle de cruzeiro adaptativo inteligente com função para curvas, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência e centralização em faixa, monitoramento de ponto cego, além de alertas e frenagem para tráfego cruzado dianteiro e traseiro.
O modelo dispõe ainda de seis airbags, câmera 540° com visualização transparente da carroceria e suporte aos serviços de emergência e concierge E-Call e B-Call. O veículo traz estepe temporário de aro 17" desenvolvido especificamente para o Brasil.
GWM Ora 5 (versão única)
- Motor: Elétrico dianteiro, síncrono de ímãs permanentes
- Potência: 204 cv
- Torque: 26,5 kgfm (260 Nm)
- Câmbio: Automático de 1 velocidade (tração FWD)
- Bateria: Íons de lítio LFP, 58,3 kWh
- Autonomia: 349 km (Inmetro) / 435 km (WLTP)
- Recarga: AC até 6,6 kW (0-100% em 8,5h) / DC até 120 kW (30-80% em 20 min)
- Comprimento: 4.471 mm
- Largura: 1.833 mm
- Altura: 1.641 mm
- Entre-eixos: 2.720 mm
- Vão livre do solo: 175 mm
- Ângulos: Entrada: 17° / Saída: 25°
- Peso em ordem de marcha: 1.685 kg
- Porta-malas: 362 litros
- Pneus: 225/60 R18 (Estepe temporário: 135/90 R17)
- Freios: Discos ventilados (dianteira) / Discos sólidos (traseira)
- Suspensão: Independente MacPherson (dianteira) / Independente Multi-Link (traseira)
- Principais Equipamentos: Condução semiautônoma nível 2+, central multimídia de 14,6” com Coffee OS 3, painel digital de 10,25", teto panorâmico fixo de 1,65 m² com cortina elétrica, bancos de couro sintético com ventilação e ajustes elétricos na dianteira, carregador por indução de 50 W, câmera 540°, tecnologia V2L de 6 kW, som premium com 9 alto-falantes e ar-condicionado automático com filtro N95.
- Preço: R$ 159.000
*Com informações da GWM.