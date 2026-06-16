Chevrolet apresenta linha Onix 2027 com 14 versões e preços a partir de R$ 102.890

A Chevrolet apresentou a linha 2027 do Onix, que agora conta com as versões Activ, Eco, Pro e Log, totalizando 14 configurações diferentes. Com um portfólio bastante abrangente, a marca mira diversos perfis de consumidor, desde o uso profissional e de frotas até os que buscam um estilo esportivo ou sustentável – inclusive, o Onix Eco é movido apenas a etanol.





Uma das principais mudanças válidas para todas essas versões, tanto do Onix hatch quanto da carroceria sedã (Onix Plus) é a inclusão da câmera de ré na lista de itens de série. Além disso, todo o portfólio agora vem com oito anos de cobertura gratuita nos serviços OnStar Basics, que permite diagnóstico remoto do veículo e dá acesso ao MyChevrolet App.





Ambas as carrocerias compartilham a mesma base de engenharia, com opções de motorização aspirada ou turbo e transmissões manuais ou automáticas de seis marchas. Todas trazem, de série, um pacote de segurança que inclui seis airbags de série, sensor crepuscular para acendimento dos faróis e assistente de partida em rampa.





As opções de motorização disponíveis são 1.0 turbo e 1.0 aspirada, com algumas configurações tendo apenas uma opção. O motor turbo entrega 115 cv de potência e o aspirado 82 cv.





Veja como fica a linha 2027 do Chevrolet Onix com as novas versões: