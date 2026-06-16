Chevrolet apresenta linha Onix 2027 com 14 versões e preços a partir de R$ 102.890

A Chevrolet apresentou a linha 2027 do Onix, que agora conta com as versões Activ, Eco, Pro e Log, totalizando 14 configurações diferentes. Com um portfólio bastante abrangente, a marca mira diversos perfis de consumidor, desde o uso profissional e de frotas até os que buscam um estilo esportivo ou sustentável – inclusive, o Onix Eco é movido apenas a etanol.
Uma das principais mudanças válidas para todas essas versões, tanto do Onix hatch quanto da carroceria sedã (Onix Plus) é a inclusão da câmera de ré na lista de itens de série. Além disso, todo o portfólio agora vem com oito anos de cobertura gratuita nos serviços OnStar Basics, que permite diagnóstico remoto do veículo e dá acesso ao MyChevrolet App.
Ambas as carrocerias compartilham a mesma base de engenharia, com opções de motorização aspirada ou turbo e transmissões manuais ou automáticas de seis marchas. Todas trazem, de série, um pacote de segurança que inclui seis airbags de série, sensor crepuscular para acendimento dos faróis e assistente de partida em rampa.
As opções de motorização disponíveis são 1.0 turbo e 1.0 aspirada, com algumas configurações tendo apenas uma opção. O motor turbo entrega 115 cv de potência e o aspirado 82 cv.
Veja como fica a linha 2027 do Chevrolet Onix com as novas versões:
Onix 1.0 MT e Onix Plus 1.0 MT
As versões de entrada, tanto do Onix hatch quanto do sedã, vêm com o motor 1.0 aspirado de 82 cv e 10,6 kgfm, quando abastecido a etanol, acoplado ao câmbio manual de seis marchas.
De série, as versões mais básicas trazem:
- Seis airbags
- Acendimento automático dos faróis
- Retrovisores elétricos e pintados na cor do veículo
- Rodas aro 15” com calota
- Ar-condicionado
- Câmera de ré
- Assistente de partida em rampa
- Volante com regulagens de altura e profundidade
- Controlador de velocidade
- Direção elétrica
- Partida por botão
- Banco do motorista com regulagem de altura
- Central multimídia de 8”
Os preços partem de R$ 102.890 (hatch) e R$ 110.090 (sedã).
Onix Activ
A linha 2027 marca o retorno do Onix Activ, que segundo a Chevrolet é uma “porta de entrada para o universo dos SUVs”. Esta configuração conta com uma suspensão elevada em relação à versão tradicional do hatch, apresentando em uma distância em relação ao solo de 201 mm e ângulos de ataque e saída de 19,7° e 28,1°, respectivamente.
O motor desta versão é o 1.0 turbo flex, que vem acoplado ao câmbio automático de seis marchas. Este conjunto entrega 115 cv e 16,8 kgfm quando abastecido com etanol.
A lista de itens de série inclui os equipamentos das versões 1.0 MT e acrescenta:
- Painel de instrumentos digital de 8”
- Faróis full-LED com regulagem elétrica
- Sensor de estacionamento traseiro
- Câmera de ré
- Rodas de 16”
- Bancos que combinam tecido e revestimento premium com logotipo Activ
- Elementos externos escurecidos (logotipo, grade frontal, retrovisores e rodas)
- Rack de teto
O Onix Activ substitui as versões LT e LTZ do hatch. Os preços partem de R$ 116.190.
Onix Eco
Disponível tanto no Onix hatch quanto no sedã, a versão Eco é movida apenas a etanol e vem equipada com motor 1.0 turbo e câmbio automático, enquadrando o modelo em uma faixa maior de isenções fiscais do Programa Mover. Segundo a Chevrolet, a configuração é 0,2 km/l mais econômica do que a versão flex quando abastecida a etanol, entregando consumo de 11,1 km/l na rodovia e 10,9 km/l na cidade.
Com os mesmos itens das versões 1.0 MT, os preços partem de R$ 103.190 na versão hatch e 106.990 na sedã.
Onix Pro
Limitada a apenas 3.750 unidades, a versão Pro é baseada no Onix hatch 1.0 MT, mas adiciona:
- Rodas de liga leve 16"
- Câmera de ré
- Chave presencial com partida por botão
- Bancos que combinam tecido e revestimento premium
Ela está disponível nas cores Branco Summit, Preto Ouro Negro, Prata Shark, Azul Boreal e Vermelho Scarlet. Nesta configuração, o carro custa R$ 104.390.
Onix Log
Com foco no uso por profissionais do setor de logística, como entregas urbanas, por exemplo, esta é uma versão furgão do Onix. O interior não tem os bancos traseiros, proporcionando mais espaço para o transporte de cargas, e o pacote de equipamentos é o mesmo da configuração 1.0 MT. A capacidade de carga é de até 375 kg.
A versão tem preços a partir de R$ 105.990.
As versões com câmbio manual e motor 1.0 turbo do Onix hatch e sedã têm a mesma lista de equipamentos da versão 1.0 MT, com a única diferença sendo as maçanetas externas na mesma cor do veículo. Os preços partem de R$ 104.690 (hatch) e R$ 108.990 (sedã).
Onix Turbo AT e Onix Plus Turbo AT
Com os mesmos itens da versão Eco, mas com motor flex, as configurações turbo contam com câmbio automático de seis marchas. Os preços são de R$ 111.990 para o hatch e R$ 114.190 para o sedã.
Onix Plus LTZ
Diferente da versão hatch, o Onix Plus segue com a versão LTZ, que tem os mesmos itens da configuração Activ, exceto pelos detalhes escurecidos na grade e nas rodas. O motor é o 1.0 turbo e o câmbio é automático de seis marchas.
O preço da versão fica em R$ 120.190.
Onix Premier e Onix Plus Premier
As versões topo linha do sedã e do hatch também vêm equipadas com o motor 1.0 turbo e o câmbio automático de seis marchas, mas acrescentam os seguintes itens:
- Alerta de ponto cego
- Faróis de neblina de LED
- Sensores de estacionamento lateral e dianteiro
- Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
- Carregador por indução
Os preços partem de R$ 121.190 (hatch) e R$ 125.290 (sedã).
Onix RS
Com motor turbo e transmissão automática de seis marchas, a versão esportiva do hatch tem os mesmos itens da Premier, acrescentando apenas a opção de cor "Preto Ouro Negro”. O preço dela também fica em R$ 121.190.
*Com informações da Chevrolet Brasil.