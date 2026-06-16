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Hatch e sedã

Chevrolet apresenta linha Onix 2027 com 14 versões e preços a partir de R$ 102.890

Entre as novidades, estão uma versão movida a etanol, uma voltada para o uso profissional, uma com estilo aventureira e uma edição limitada; motorização 1.0 pode ser aspirada de 82 cv ou turbo de 115 cv

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 17:30

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

16 jun 2026 às 17:30
A Chevrolet apresentou a linha 2027 do Onix, que agora conta com 14 configurações diferentes, entre as opções de carroceria hatch e sedã.
A Chevrolet apresentou a linha 2027 do Onix, que agora conta com 14 configurações diferentes, entre as opções de carroceria hatch e sedã. Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet apresentou a linha 2027 do Onix, que agora conta com as versões Activ, Eco, Pro e Log, totalizando 14 configurações diferentes. Com um portfólio bastante abrangente, a marca mira diversos perfis de consumidor, desde o uso profissional e de frotas até os que buscam um estilo esportivo ou sustentável – inclusive, o Onix Eco é movido apenas a etanol.


Uma das principais mudanças válidas para todas essas versões, tanto do Onix hatch quanto da carroceria sedã (Onix Plus) é a inclusão da câmera de ré na lista de itens de série. Além disso, todo o portfólio agora vem com oito anos de cobertura gratuita nos serviços OnStar Basics, que permite diagnóstico remoto do veículo e dá acesso ao MyChevrolet App.


Ambas as carrocerias compartilham a mesma base de engenharia, com opções de motorização aspirada ou turbo e transmissões manuais ou automáticas de seis marchas. Todas trazem, de série, um pacote de segurança que inclui seis airbags de série, sensor crepuscular para acendimento dos faróis e assistente de partida em rampa. 


As opções de motorização disponíveis são 1.0 turbo e 1.0 aspirada, com algumas configurações tendo apenas uma opção. O motor turbo entrega 115 cv de potência e o aspirado 82 cv.


Veja como fica a linha 2027 do Chevrolet Onix com as novas versões:

Onix 1.0 MT e Onix Plus 1.0 MT

As versões de entrada, tanto do Onix hatch quanto do sedã, vêm com o motor 1.0 aspirado de 82 cv e 10,6 kgfm, quando abastecido a etanol, acoplado ao câmbio manual de seis marchas.


De série, as versões mais básicas trazem:


  • Seis airbags
  • Acendimento automático dos faróis
  • Retrovisores elétricos e pintados na cor do veículo
  • Rodas aro 15” com calota
  • Ar-condicionado
  • Câmera de ré
  • Assistente de partida em rampa
  • Volante com regulagens de altura e profundidade
  • Controlador de velocidade
  • Direção elétrica
  • Partida por botão
  • Banco do motorista com regulagem de altura
  • Central multimídia de 8”


Os preços partem de R$ 102.890 (hatch) e R$ 110.090 (sedã).

Onix Activ

Chevrolet Onix Activ
O Chevrolet Onix Activ tem uma proposta mais aventureira e substitui as versões LT e LTZ do hatch. Chevrolet/Divulgação

A linha 2027 marca o retorno do Onix Activ, que segundo a Chevrolet é uma “porta de entrada para o universo dos SUVs”. Esta configuração conta com uma suspensão elevada em relação à versão tradicional do hatch, apresentando em uma distância em relação ao solo de 201 mm e ângulos de ataque e saída de 19,7° e 28,1°, respectivamente.


O motor desta versão é o 1.0 turbo flex, que vem acoplado ao câmbio automático de seis marchas. Este conjunto entrega 115 cv e 16,8 kgfm quando abastecido com etanol.


A lista de itens de série inclui os equipamentos das versões 1.0 MT e acrescenta:


  • Painel de instrumentos digital de 8”
  • Faróis full-LED com regulagem elétrica
  • Sensor de estacionamento traseiro
  • Câmera de ré
  • Rodas de 16”
  • Bancos que combinam tecido e revestimento premium com logotipo Activ
  • Elementos externos escurecidos (logotipo, grade frontal, retrovisores e rodas)
  • Rack de teto


O Onix Activ substitui as versões LT e LTZ do hatch. Os preços partem de R$ 116.190.

Onix Eco

Chevrolet Onix Eco 2027
O Onix Eco é baseado na versão hatch com motor 1.0 turbo e câmbio automático, mas pode ser abastecido apenas com etanol. Chevrolet/Divulgação

Disponível tanto no Onix hatch quanto no sedã, a versão Eco é movida apenas a etanol e vem equipada com motor 1.0 turbo e câmbio automático, enquadrando o modelo em uma faixa maior de isenções fiscais do Programa Mover. Segundo a Chevrolet, a configuração é 0,2 km/l mais econômica do que a versão flex quando abastecida a etanol, entregando consumo de 11,1 km/l na rodovia e 10,9 km/l na cidade.


Com os mesmos itens das versões 1.0 MT, os preços partem de R$ 103.190 na versão hatch e 106.990 na sedã.

Onix Pro

Limitada a apenas 3.750 unidades, a versão Pro é baseada no Onix hatch 1.0 MT, mas adiciona:


  • Rodas de liga leve 16"
  • Câmera de ré
  • Chave presencial com partida por botão
  • Bancos que combinam tecido e revestimento premium


Ela está disponível nas cores Branco Summit, Preto Ouro Negro, Prata Shark, Azul Boreal e Vermelho Scarlet. Nesta configuração, o carro custa R$ 104.390.

Onix Log

Chevrolet Onix Log 2027
O Chevrolet Onix Log chega como novidade da linha 2027, com espaço extra para transporte de cargas. Chevrolet/Divulgação

Com foco no uso por profissionais do setor de logística, como entregas urbanas, por exemplo, esta é uma versão furgão do Onix. O interior não tem os bancos traseiros, proporcionando mais espaço para o transporte de cargas, e o pacote de equipamentos é o mesmo da configuração 1.0 MT. A capacidade de carga é de até 375 kg.


A versão tem preços a partir de R$ 105.990.

Onix Turbo MT e Onix Plus Turbo MT

As versões com câmbio manual e motor 1.0 turbo do Onix hatch e sedã têm a mesma lista de equipamentos da versão 1.0 MT, com a única diferença sendo as maçanetas externas na mesma cor do veículo. Os preços partem de R$ 104.690 (hatch) e R$ 108.990 (sedã).

Onix Turbo AT e Onix Plus Turbo AT

Com os mesmos itens da versão Eco, mas com motor flex, as configurações turbo contam com câmbio automático de seis marchas. Os preços são de R$ 111.990 para o hatch e R$ 114.190 para o sedã.

Onix Plus LTZ

Chevrolet Onix Plus LTZ 2027
O Chevrolet Onix Plus LTZ tem motor 1.0 turbo e câmbio automático de seis marchas. Chevrolet/Divulgação

Diferente da versão hatch, o Onix Plus segue com a versão LTZ, que tem os mesmos itens da configuração Activ, exceto pelos detalhes escurecidos na grade e nas rodas. O motor é o 1.0 turbo e o câmbio é automático de seis marchas.


O preço da versão fica em R$ 120.190.

Onix Premier e Onix Plus Premier

Chevrolet Onix Plus 2027
Na versão RS, o Onix acrescenta itens como alerta de ponto cego, faróis de neblina de LED e carregador por indução. Chevrolet/Divulgação

As versões topo linha do sedã e do hatch também vêm equipadas com o motor 1.0 turbo e o câmbio automático de seis marchas, mas acrescentam os seguintes itens:


  • Alerta de ponto cego
  • Faróis de neblina de LED
  • Sensores de estacionamento lateral e dianteiro
  • Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
  • Carregador por indução


Os preços partem de R$ 121.190 (hatch) e R$ 125.290 (sedã).

Onix RS

Chevrolet Onix RS 2027
A versão RS é baseada no Onix hatch e adiciona a opção de cor Preto Ouro Negro, além do emblema "RS".  Chevrolet/Divulgação

Com motor turbo e transmissão automática de seis marchas, a versão esportiva do hatch tem os mesmos itens da Premier, acrescentando apenas a opção de cor "Preto Ouro Negro”. O preço dela também fica em R$ 121.190.


*Com informações da Chevrolet Brasil.

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