Escolher a especialidade médica vai além da formação e envolve autoconhecimento e decisão consciente Crédito: Imagem: voronaman | Shutterstock

No curso de Medicina, após seis anos de intensa dedicação, aprendizado teórico e prática clínica, chega um dos momentos mais importantes da trajetória acadêmica: a escolha da especialidade. Essa decisão tem grande impacto no futuro profissional do médico, pois influencia a área em que irá atuar, o perfil dos pacientes que atenderá, a rotina de trabalho e as oportunidades de carreira.

Além de considerar afinidades pessoais e interesses profissionais, é importante avaliar fatores como qualidade de vida, tempo de formação complementar e perspectivas no mercado de trabalho antes de definir qual caminho seguir na profissão. “Analisar a rotina de trabalho, horários mais flexíveis e uma boa remuneração ao longo da carreira são fatores que podem ser considerados”, pontua Hengrid Graciely Nascimento, médica e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras.

Abaixo, confira 3 dicas para a escolha da especialidade na carreira médica!

1. Graduação ajuda na escolha da especialidade

Durante o curso, na fase em que os estudantes têm acesso a um conhecimento mais amplo e percorrem todas as especialidades, é o momento ideal para aprofundar os estudos na área que mais desperta seu interesse. “Ao longo da graduação, vamos passando por todas as áreas de atuação, acessando tudo que a medicina nos oferece enquanto estudantes. É normal surgir dúvidas sobre qual a residência médica (especialidade) cursar. A minha sugestão é que o jovem médico analise seu perfil como pessoa humana, o tipo de paciente que busca atender, onde é o local que quer morar”, analisa Hengrid Graciely Nascimento.

Ela também orienta que os alunos participem de projetos de intervenção da faculdade, desde monitoria até a iniciação científica, e de atividades extracurriculares.

2. Conheça bem a si mesmo

Uma visão ampla das especialidades é fundamental para entender as peculiaridades de cada uma delas. Durante a formação, os estudantes devem buscar e vivenciar diferentes experiências de forma a compreender completamente a rotina e perceber se há identificação com ela.

Nesse sentido, o autoconhecimento também é essencial para entender os próprios interesses dentro da medicina. “Considerando que há inúmeras possibilidades para exercer a medicina, o importante é se conhecer e se sentir completo e feliz. Focar o prazer de servir as pessoas é o caminho para o sucesso do médico e para o bem-estar do paciente”, ressalta a médica.

Observar a rotina da especialidade e conhecer o mercado de trabalho ajuda o futuro médico a fazer uma escolha mais consciente e alinhada ao seu perfil profissional (Imagem: BearFotos | Shutterstock ) Crédito:

3. Identifique as suas preferências

Este é o momento de identificar as suas preferências profissionais. Ouça a voz interior, aquilo que você se imagina fazendo no futuro, faça planos e previsões. A professora destaca haver pessoas, por exemplo, que preferem não ter plantão, então é importante observar a rotina da especialidade que chama a atenção. “O que eu gosto e o que eu sou, fazer esta união. Além de conversar com outros profissionais, perguntando como é o dia a dia destes médicos, ter informação como será na prática a execução do trabalho”, acrescenta.

Medicina tem espaço para todos

Hengrid Graciely Nascimento ressalta que a medicina tem espaço para todos os médicos. “A profissão não sofre, até o momento, com o mercado de trabalho, pois há sempre mais doentes que médicos no Brasil, nas mais diversas especialidades. Então, o mercado de trabalho não é uma preocupação para esta área, embora na medicina existam ‘modismos’, como o nome diz, modas são ciclos e a especialidade é para sempre“, pontua.