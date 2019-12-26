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DJ pede à Justiça que publicidade de Anitta seja tirada do ar

DJ Polyvox disse à Justiça que termo '150 BPM', atribuído à nova bebida Skol Beats de Anitta, se refere a uma criação dele que a Ambev estaria usando sem autorização; decisão de desembargador concordou com defesa do músico, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 11:24

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 11:24

  Crédito: Reprodução/Instagram @polyvox_dj
Chefe de criação e inovação da Ambev, Anitta fez publicidades em torno do lançamento da Skol Beats 150 BPM, mas está passando por uma situação delicada junto da marca de bebidas. Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o DJ Polyvox está processando a label por apropriação intelectual. 
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Carta aberta a imprensa, parceiros e público .

Uma publicação compartilhada por Dj Polyvox (@polyvox_dj) em

Nos documentos da ação, aos quais a colunista teve acesso, o músico alega que o nome "150 BPM" foi idealizado por ele, já que a batida foi uma criação sua, que estaria sendo usada pela marca sem autorização. Por isso, ele pede que tudo seja retirado do ar. 

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A embalagem do produto da corré Ambev apresenta a expressão 150 BPM que já vinha sendo utilizada pelo autor anteriormente, e que, a priori, é de sua própria criação. Ademais, 150 BPM  batidas por minuto, caracterizaria inovação musical ao funk. Assim, há indícios suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal, pra que cesse os atos praticados pela agravada, de plano, envolvendo a publicidade do produto Skol Beats 150 BPM, haja vista a utilização sem autorização do autor da expressão correspondente, afirmou o desembargador Natan Zelinschi de Arruda, que concordou que o nome está vinculado do DJ. 
A Ambev procurou a redação no início da tarde desta quinta-feira (26) para informar que a liminar foi revogada e o produto pode ser comercializado normalmente. Confira a nota enviada pela cervejaria na íntegra.
"A Cervejaria Ambev informa que a liminar foi revogada pelo tribunal e o produto pode ser comercializado e divulgado normalmente. Informa também que jamais se associou indevidamente a qualquer pessoa ou marca. O termo 150 BPM se refere a um ritmo presente na música brasileira e que tem sido amplamente utilizado nesse universo."

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