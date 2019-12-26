DJ pede à Justiça que publicidade de Anitta seja tirada do ar

Crédito: Reprodução/Instagram @polyvox_dj

Chefe de criação e inovação da Ambev, Anitta fez publicidades em torno do lançamento da Skol Beats 150 BPM, mas está passando por uma situação delicada junto da marca de bebidas. Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o DJ Polyvox está processando a label por apropriação intelectual.

Nos documentos da ação, aos quais a colunista teve acesso, o músico alega que o nome "150 BPM" foi idealizado por ele, já que a batida foi uma criação sua, que estaria sendo usada pela marca sem autorização. Por isso, ele pede que tudo seja retirado do ar.

A embalagem do produto da corré Ambev apresenta a expressão 150 BPM que já vinha sendo utilizada pelo autor anteriormente, e que, a priori, é de sua própria criação. Ademais, 150 BPM  batidas por minuto, caracterizaria inovação musical ao funk. Assim, há indícios suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal, pra que cesse os atos praticados pela agravada, de plano, envolvendo a publicidade do produto Skol Beats 150 BPM, haja vista a utilização sem autorização do autor da expressão correspondente, afirmou o desembargador Natan Zelinschi de Arruda, que concordou que o nome está vinculado do DJ.

A Ambev procurou a redação no início da tarde desta quinta-feira (26) para informar que a liminar foi revogada e o produto pode ser comercializado normalmente. Confira a nota enviada pela cervejaria na íntegra.