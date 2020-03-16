TVs liberam canais para evitar avanço do coronavírus

Bacurau está em exibição no canal Telecine Crédito: Divulgação

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o ideal é evitar aglomerações de público e, se possível, ficar em casa. A tarefa fica mais fácil com a quantidade de empresas que estão se engajando para conter o problema, e dentre elas estão os canais fechados de TV e os serviços de streaming.

Os seis canais da Telecine (Premium, Action, Touch, Fun, Pipoca e Cult), que tem programação voltada para a exibição de filmes, estarão disponíveis em todas as operadoras de TV por assinatura por tempo indeterminado. O serviço de streaming do canal, que conta com mais de 2 mil filmes, também estará disponível para uso gratuito por 30 dias para novos assinantes. Entre os destaques exclusivos da plataforma estão "Bacurau" e "Turma da Mônica".

A plataforma de streaming da Globo, a Globoplay, também deixará abertos diversos títulos de sua programação por 30 dias, a partir desta segunda-feira (16). A maioria do conteúdo é infantil, visando ser uma opção de entretenimento para as crianças, que estarão sem aulas nos próximos dias.

Dentre as operadoras de televisão, a Claro TV divulgou que todos os seus canais - exceto HBO Premium, Fox Premium e canais Pay-Per-View- foram liberados aos clientes no sábado (14) e ficarão disponíveis por tempo indeterminado.

CANAIS

A Sky TV também libera, a partir desta segunda, uma série de canais -tanto via sinal aberto, quando via streaming- pelo SKY Play, plataforma de vídeo sob demanda da empresa. Dentre os canais estão o A&E, AMC, Animal Planet, Arte 1, AXN, Band News, Band Sports, BBC, Bis, Boomerang, Canal Brasil, Cartoon Network, CNN, CNN Brasil, Comedy Central, Discovery, Discovery H&H, Discovery Kids, E!, GloboNews, GNT, Megapix, MTV, Multishow, Nickelodeon, OFF, Paramount, Sony Channel, SporTV, Universal Channel, Viva e Warner.