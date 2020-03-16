Coronavírus: Globo suspende gravações de 'Amor de Mãe'

A Globo está passando por diversas mudanças na programação por conta do novo coronavírus. Neste domingo (16), a emissora divulgou mais uma alteração na rotina dos artistas: estão suspensas as gravações de "Amor de Mãe".
A novela das nove foi a única que teve as gravações interrompidas, segundo informações da Folha de S. Paulo, e, procurada pela reportagem, a Globo não quis dar detalhes sobre a motivação de só este folhetim ter sofrido a interrupção.
"Seguimos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da covid-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias, alinhadas às recomendações das autoridades de saúde pública. Nossa prioridade é garantir a segurança e o bem-estar de todos", declarou a Globo, em comunicado enviado à Folha.