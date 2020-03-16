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Coronavírus: Globo suspende gravações de 'Amor de Mãe'

Novela das nove da Globo foi a única que sofreu interrupção nas gravações por conta do novo coronavírus

Publicado em 16 de Março de 2020 às 08:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 08:03
Jane (Isabel Teixeira), Lurdes (Regina Casé) e Thelma (Adriana Esteves) em cena de "Amor de Mãe", novela da Globo Crédito: Camilla Maia/Globo
Globo está passando por diversas mudanças na programação por conta do novo coronavírus. Neste domingo (16), a emissora divulgou mais uma alteração na rotina dos artistas: estão suspensas as gravações de "Amor de Mãe". 
A novela das nove foi a única que teve as gravações interrompidas, segundo informações da Folha de S. Paulo, e, procurada pela reportagem, a Globo não quis dar detalhes sobre a motivação de só este folhetim ter sofrido a interrupção. 

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"Seguimos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da covid-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias, alinhadas às recomendações das autoridades de saúde pública. Nossa prioridade é garantir a segurança e o bem-estar de todos", declarou a Globo, em comunicado enviado à Folha. 

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