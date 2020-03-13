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Divirta-se

Sexta-Fire: polêmica de ex-prostituta capixaba, páscoa no ES e mais

Equipe do Divirta-se volta completa e comenta os casos da ex-garota de programa que virou costureira em Cariacica, da capixaba no BBB e do lançamento da Vila de Páscoa de Domingos Martins

Publicado em 13 de Março de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 17:35
Sexta-fire: Gustavo Cheluje, Erik Oakes e Pedro Permuy Crédito: A Gazeta
O falatório de Erik Oakes, Pedro Permuy e Gustavo Cheluje rendeu todos os detalhes sobre a história da ex-garota de programa que gerou polêmica em 2014 ao fazer outdoor promovendo seus serviços na Terceira Ponte, no Espírito Santo. Mas o trio do Divirta-seseção de Entretenimento de A GAZETA, também abriu o jogo sobre a quantas anda a capixaba Gizelly no "BBB 20". 
E já que a Páscoa já bate à porta dos capixabas, Erik também entregou como vai funcionar a famosa Vila de Páscoa, em Domingos Martins. O local é sempre point da criançada e famílias que querem uma programação diferente pela região Serrana do Espírito Santo no feriadão católico. 
E por falar em sucesso, a vinda de mais uma sessão do teatro "Improvável", da Cia. Barbixas, no Teatro da Ufes, em Vitória, também foi outro assunto que os jornalistas comentaram durante o papo. Confira!

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