Sexta-Fire: polêmica de ex-prostituta capixaba, páscoa no ES e mais

O falatório de Erik Oakes, Pedro Permuy e Gustavo Cheluje rendeu todos os detalhes sobre a história da ex-garota de programa que gerou polêmica em 2014 ao fazer outdoor promovendo seus serviços na Terceira Ponte, no Espírito Santo. Mas o trio do Divirta-se, seção de Entretenimento de A GAZETA, também abriu o jogo sobre a quantas anda a capixaba Gizelly no "BBB 20".
E já que a Páscoa já bate à porta dos capixabas, Erik também entregou como vai funcionar a famosa Vila de Páscoa, em Domingos Martins. O local é sempre point da criançada e famílias que querem uma programação diferente pela região Serrana do Espírito Santo no feriadão católico.
E por falar em sucesso, a vinda de mais uma sessão do teatro "Improvável", da Cia. Barbixas, no Teatro da Ufes, em Vitória, também foi outro assunto que os jornalistas comentaram durante o papo. Confira!