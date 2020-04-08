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Solidariedade na pandemia

Loja de bicicletas em Vitória faz reparos de graça para entregadores

No atual contexto de crise, provocada pelo aumento dos casos de coronavírus no Estado, uma oficina de bicicletas de Jardim da Penha decidiu realizar a ação para ajudar aos entregadores que fazem uso de bikes para trabalhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 15:32

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 15:32

Loja e oficina em Jardim da Penha conserta bicicletas de forma gratuita para entregadores de comida
Loja e oficina em Jardim da Penha conserta bicicletas de forma gratuita para entregadores de comida Crédito: Thais Coelho
No atual contexto de crise, provocada pelo aumento dos casos de coronavírus no Estado, uma loja e oficina de bicicletas de Jardim da Penha, em Vitória, decidiu colocar em prática uma ação para ajudar aos entregadores que fazem uso de bikes para trabalhar. Os serviços de manutenção necessários como encher pneus, regular a marcha, consertar o freio ou a corrente, estão sendo feitos, desde segunda-feira (06), por conta do estabelecimento.
De acordo com Thais Coelho, de 30 anos, que trabalha na empresa, a iniciativa teve início depois que ela percebeu que, além da contaminação, o emprego é uma preocupação constante das pessoas neste momento.
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"Muita gente se cadastrou para fazer entrega de bike e conseguir uma renda. Muitas dessas pessoas tinham bicicleta parada no condomínio. Vi que em São Paulo teve gente que não conseguiu voltar a trabalhar, porque não tinha onde consertá-la (a bicicleta), já que estava tudo fechado. O governador de lá, o Dória, autorizou então a abertura das oficinas. Casagrande autorizou essa semana, então resolvi implementar essa ação".
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Bom dia a todos! Com a segurança redobrada e cuidado ao próximo, retornamos nossas atividades! E retornamos oferecendo nossa ajuda! Uma das justificativas das oficinas de bicicletas poderem voltar a operar é poder amparar, mecanicamente, aqueles que tem necessidade de sair e estão fazendo o uso da bicicleta para tanto. Para que a quarentena continue sendo feita, muitos precisam do serviço de delivery e, dentre os mais pedidos, está a comida. Como forma de renda, muitas pessoas recorreram às plataformas de delivery para se cadastrarem como entregadores. São pessoas que estão trabalhando para o sustento diário e garantindo que muitos permaneçam em suas casas. A população agradece. Oferecemos, aos entregadores cadastrados em plataformas digitais de entrega, nossos serviços de oficina. Regulagem de marchas, freios e lubrificação da corrente. É nosso singelo agradecimento. ?Nossa ajuda constitui apenas o serviço e não engloba a eventual necessidade de troca de peças. #elitebike #elitebikevix #elitebikeguarapari

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Quem precisar fazer reparos na bicicleta usada para trabalhar, basta ir à loja e comprovar o cadastro em alguma plataforma de entrega. "A gente recebe as bikes e faz os serviços, só não colocamos peça nova, mas a gente dá um jeito no que pode. Hoje é quarta (08) e onze pessoas já nos procuraram dentro dessa situação", comentou.

"TUDO O QUE FAZEMOS DE BOM VOLTA PARA NÓS"

Thais contou que todos os anos organiza alguma ação solidária, em especial próximo ao natal. "É questão de convicção pessoal. Tudo que fazemos de bom volta para a gente. Todo mundo fazendo um pouquinho pode acabar atingindo muita gente. Se todo mundo pensasse diferente, talvez a situação geral fosse diferente".
Nesse momento, em especial, ela pensa nas vítimas do coronavírus. "É um aperto no coração saber que tem tanta gente que está se vitimando com o vírus e que tem gente que ainda será vítima. O que deixa mais triste é que muita gente não vai ter amparo, por questões socioeconômicas mesmo", finalizou.

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