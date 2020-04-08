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Saúde

Saiba como evitar transmissão de vírus através do uso compartilhado de banheiros

Infectologista dá orientações para evitar o contágio através do compartilhamento de banheiros. O momento é de cuidado redobrado para driblar o novo coronavírus e outros inimigos da saúde.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 17:53

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 17:53

Aumentar a frequência de limpeza está entre as orientações
Aumentar a frequência de limpeza está entre as orientações. Crédito: Freepik
A higienização adequada dos banheiros sempre foi essencial para a saúde, mas no momento atual, os cuidados devem ser reforçados. Isso porque o novo coronavírus também pode ser eliminado pelas fezes e urina, além das gotículas presentes na saliva, espirro ou tosse que podem contaminar as superfícies do cômodo.
Rosineia da Penha conta que a frequência de limpeza de seu banheiro, que compartilha com o esposo e com a filha, aumentou de forma significativa. Meu marido trabalha com transporte público, então não pode estar em isolamento. Por isso, além da limpeza diária, ele sempre higieniza tudo depois de usar o banheiro quando chega do trabalho, explica.

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Orientações

A médica infectologista Marina da Rós Malacarne ressalta que tudo depende da quantidade de pessoas que compartilham o banheiro, mas que a recomendação primordial é que o cômodo seja lavado com água sanitária pelo menos uma vez por dia. Como estamos enfrentando a pandemia de coronavírus, principalmente em casas que residem idosos ou pessoas imunossuprimidas, é interessante aumentar essa frequência para três vezes ao dia, sugere a profissional.
A higienização das mãos antes e após o uso do banheiro sempre foi essencial, independente de coronavírus, mas agora é importante reforçar. Ela afirma que o modo mais eficaz é com o uso de água e sabão, mas caso não tenha sabonete no ambiente, é válido utilizar o álcool.
"Se o banheiro é compartilhado, é importante que a pessoa infectada faça o uso sozinha, mesmo em atividades simples, como a escovação dos dentes"
Marina da Rós Malacarne - Médica Infectologista
De acordo com a infectologista se houver alguém infectado na casa, o ideal é que, caso a residência tenha mais de um banheiro, deixar um deles para uso exclusivo da pessoa infectada.Se o banheiro é compartilhado, é importante que a pessoa infectada faça o uso sozinha, mesmo em atividades simples, como a escovação dos dentes, e, em seguida, faça a higienização geral do banheiro com água sanitária após a utilização, explica a profissional. Ela ressalta ainda que a pessoa que for responsável pela higienização deve estar devidamente equipada com máscaras, luvas e avental impermeável.
Por fim, a médica reforça os cuidados básicos que devem ser feitos para evitar o contágio Higienizar sempre as mãos, evitar tocar na face, principalmente enquanto utiliza o banheiro.

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