Coronavírus: Sesa investiga se contaminados em plataforma são do ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investiga se os trabalhadores contaminados pelo novo coronavírus em plataforma petrolífera, que estão isolados em um hotel da Grande Vitória, são do Espírito Santo ou de outro Estado.
Esses pacientes não estão na lista de casos confirmados no Espírito Santo porque a pasta ainda precisa descobrir a origem desses pacientes e o local de contaminação. "Estamos investigando, verificando as informações, até para que aqueles casos que não são do Estado, não sejam contabilizados aqui. Do ponto de vista epidemiológico, é importante saber quando a contaminação acontece no local, no próprio território para que possamos fazer um nexo causal e as investigações epidemiológicas", explicou o subsecretário de Atenção à Saúde, Fabiano Ribeiro, em entrevista à TV Gazeta.
Sesa investiga se contaminados em plataforma são do ES
A plataforma registrou 53 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, causador da doença Covid-19. A notificação foi feita na tarde desta quarta-feira (8) à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e parte dos contaminados foi colocada em isolamento em um hotel na Grande Vitória. O estabelecimento foi fechado para atender exclusivamente os funcionários da petrolífera contaminados. O restante do grupo deverá ser acomodado no mesmo local.
Inicialmente a Sesa havia informado que a plataforma estava localizada no litoral de Macaé, no Rio de Janeiro. Porém, a FPSO Capixaba fica no Espírito Santo e é administrado pela unidade operacional da companhia em Vitória.