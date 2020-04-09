Coronavírus: Sesa investiga se contaminados em plataforma são do ES

Esses pacientes não estão na lista de casos confirmados no Espírito Santo porque a pasta ainda precisa descobrir a origem desses pacientes e o local de contaminação. "Estamos investigando, verificando as informações, até para que aqueles casos que não são do Estado, não sejam contabilizados aqui. Do ponto de vista epidemiológico, é importante saber quando a contaminação acontece no local, no próprio território para que possamos fazer um nexo causal e as investigações epidemiológicas", explicou o subsecretário de Atenção à Saúde, Fabiano Ribeiro, em entrevista à TV Gazeta.