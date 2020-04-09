Em meio à crise, privilegiados do setor público seguem sem sacrifícios

O que se desenha é uma catástrofe fiscal, inevitável nesta situação de calamidade sanitária. O Estado deve de fato se colocar como o provedor emergencial, enquanto mercados se desestruturam e, consequentemente, colocam famílias em situação de vulnerabilidade social. Rearranjos estão sendo planejados para equalizar o suplício, que vai do grande empresário ao trabalhador informal, e é por isso que fazem tanta falta ações mais severas em salários e benefícios do setor público.