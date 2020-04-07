Câmara de Bom Jesus do Norte aprova aumento de salário de vereadores

Vista aérea de Bom Jesus do Norte Crédito: Luciney Araújo

A Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Norte , no extremo Sul do Estado, aprovou na última quinta-feira (2), um projeto de lei que aumenta em 50% os salários dos parlamentares para a próxima legislatura. O texto foi encaminhado para a prefeitura do município e ainda não foi sancionado.

Com a sanção, o salário dos vereadores passará de R$ 3.960,00 para R$ 5.960,00 para o próximo mandato. Segundo o presidente da Câmara de Bom Jesus do Norte, Alexandre de Souza Prepeta (PSD), o projeto foi votado na última sessão. Foram seis votos a favor e dois contra, e o presidente não votou.

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Ele justifica que o reajuste foi necessário devido à defasagem do valor. "Há oito anos não tem aumento no salário dos vereadores. O projeto já deve ter ido para a prefeitura. O projeto já estava tramitando e desde que assumi, há um ano, coloquei todos os projetos que estavam tramitando e os agarrados em pauta."

Ainda de acordo com o presidente do Legislativo, o documento tem parecer das comissões da Casa e o aumento está dentro do orçamento da Câmara. "Ele acompanha os salários da região aqui. Em Bom Jesus do Norte é o menor. Nos outros municípios, o salário é maior", disse o vereador.

Neste período de isolamento social por conta do risco de contaminação do novo coronavírus, as sessões estão ocorrendo, segundo o presidente, normalmente, com o uso de álcool em gel e de máscara e com o distanciamento das cadeiras.