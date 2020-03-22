Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vereadores de Vitória pedem corte de 30% dos seus salários durante a crise

Mazinho dos Anjos (PSD) e Davi Esmael (PSB) pediram à Câmara que desconte R$ 2 mil dos R$ 6.665,90 líquidos que recebem; Denninho Silva (PPS) fez o mesmo pedido depois

Publicado em 22 de Março de 2020 às 13:38

Públicado em 

22 mar 2020 às 13:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Davi Esmael (de barba) e Mazinho dos Anjos: iniciativa de corte salarial Crédito: Divulgação
Os vereadores Davi Esmael (PSB) e Mazinho dos Anjos (PSB) protocolaram ontem (21) um pedido para que a presidência da Câmara de Vitória desconte 30% de seus vencimentos (R$ 6.665,90 líquidos) para auxiliar as contas públicas neste momento de dificuldades econômicas geradas pela pandemia da Covid-19. Se for deferido, o desconto no salário dos dois vereadores será de cerca de R$ 2 mil.
O presidente da Casa, Cleber Felix (DEM), recebeu bem a proposta dos colegas: "A iniciativa dos vereadores Davi Esmael e Mazinho dos Anjos é louvável, tendo em vista o atual momento de instabilidade em todos e setores e de incertezas. Como presidente, levarei essa discussão aos demais pares, que também estão dispostos a ajudar o município no que for preciso para combater o avanço do coronavírus", afirmou.
Os parlamentares afirmam que a crise provocada pelo coronavírus vai impactar a arrecadação municipal e no poder de investimento da prefeitura para combater a crise e até manter os serviços essenciais à população.”Precisamos fazer esforços individuais e coletivos neste momento”, reconhece Esmael.  “Esperamos que sirva de exemplo para outros parlamentares”, destacou Mazinho.

Veja Também

Por causa da crise, Arquidiocese de Vitória limita salário dos padres e corta despesas

Saiba os direitos dos trabalhadores que terão salário e jornada reduzidos

Em Brasília, lideranças do Congresso Nacional já começaram a debater uma medida para reduzir em até 20% os salários de servidores durante a crise provocada pelo avanço do novo coronavírus. A proposta inclui cortes nos vencimentos e vantagens dos deputados e senadores.
Pela proposta em discussão, a redução temporária da remuneração do funcionalismo ajudaria nas contas públicas num momento em que o governo estuda medidas de socorro às famílias e às empresas.

* ATUALIZAÇÃO (VEREADOR DENNINHO SILVA PEDE TAMBÉM REDUÇÃO DO SALÁRIO)

Quase no final da tarde deste domingo (22), o vereador Denninho Silva (PPS) enviou um ofício à presidência da Câmara de Vitória solicitando igualmente um corte de 30% no seu salário, enquanto persistir a crise. "Esta ação tem por objetivo também  influenciar que as demais Casas Legislativas e agentes políticos adotem o mesmo procedimento, revertendo cada vez mais recursos para as áreas prioritárias neste momento", afirmou o parlamentar.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Câmara de Vitória Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados