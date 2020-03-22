Vereadores de Vitória pedem corte de 30% dos seus salários durante a crise

Davi Esmael (de barba) e Mazinho dos Anjos: iniciativa de corte salarial Crédito: Divulgação

O presidente da Casa, Cleber Felix (DEM) , recebeu bem a proposta dos colegas: "A iniciativa dos vereadores Davi Esmael e Mazinho dos Anjos é louvável, tendo em vista o atual momento de instabilidade em todos e setores e de incertezas. Como presidente, levarei essa discussão aos demais pares, que também estão dispostos a ajudar o município no que for preciso para combater o avanço do coronavírus", afirmou.

Os parlamentares afirmam que a crise provocada pelo coronavírus vai impactar a arrecadação municipal e no poder de investimento da prefeitura para combater a crise e até manter os serviços essenciais à população.”Precisamos fazer esforços individuais e coletivos neste momento”, reconhece Esmael. “Esperamos que sirva de exemplo para outros parlamentares”, destacou Mazinho.

Em Brasília, lideranças do Congresso Nacional já começaram a debater uma medida para reduzir em até 20% os salários de servidores durante a crise provocada pelo avanço do novo coronavírus. A proposta inclui cortes nos vencimentos e vantagens dos deputados e senadores.

Pela proposta em discussão, a redução temporária da remuneração do funcionalismo ajudaria nas contas públicas num momento em que o governo estuda medidas de socorro às famílias e às empresas.

* ATUALIZAÇÃO (VEREADOR DENNINHO SILVA PEDE TAMBÉM REDUÇÃO DO SALÁRIO)