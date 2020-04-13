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Coronavírus no ES

'Vai ter que morrer alguém da família?', questiona Renato Casagrande

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (13), governador do ES reforçou que a única medida que temos hoje para 'barrar' a Covid-19 é o distanciamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 20:46

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 20:46

O governador Renato Casagrande em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13)
O governador Renato Casagrande em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13) Crédito: Reprodução
Desde os primeiros casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande tem pedido aos capixabas para que fiquem em casa, em distanciamento social e isolamento dos grupos de risco, e para que evitem aglomerações. Apesar disso, muitas pessoas ainda estão saindo e compondo aglomerações locais. Os casos confirmados no Estado subiram em disparada nos últimos dias. Em nova coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (13), Casagrande indagou: "Vai ter que morrer alguém da sua família para você se sensibilizar?".
Questionado sobre o aumento do número de casos confirmados em pequeno intervalo de tempo, Casagrande voltou a pedir insistentemente para que as pessoas tenham consciência m, e que mantenham o isolamento social. Quanto a "endurecer" a fiscalização, o governador diz que tem todos os instrumentos para tal, mas que a única medida que temos hoje para "barrar" o vírus, é o isolamento.
"A morte assusta, o medo pode ser o único alerta que a pessoa tem. Seria o ideal não perder ninguém. Não estamos tão graves pelas medidas que tomamos, e não porque a doença não é grave. Precisamos contar, ainda, com o apoio das pessoas"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
"Estou sempre destacando que, quando a gente fala em isolamento, as pessoas falam que não está grave no Estado. Mas não está grave porque tomamos as medidas. As pessoas precisam compreender que há um trabalho individual. É a responsabilidade extrema de cada um de nós para administrar o contágio desse vírus", completou.

PROPAGAÇÃO DO VÍRUS E COMÉRCIO

Ainda na coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (12), Casagrande falou que está pedindo às pessoas que façam o distanciamento social, isolamento dos grupos de risco e a não aglomeração. "Muitos compreendem, muitos não. Vemos ainda locais cheios, lotados, ruas com muita gente, restaurante com muita gente. A aglomeração é o ambiente onde o vírus se propaga com velocidade maior", disse.
O governador disse, ainda, que realizou uma reunião, nesta segunda, com entidades, e que o governo do Estado vai conversar com trabalhadores, com o Ministério Público, do Trabalho e Federal para ver se tem algum protocolo que ajude a retomar parte da atividade econômica, mantendo o distanciamento e isolamento social. "Se conseguirmos esse protocolo para ser implementado com disciplina, mais do que ninguém, queremos voltar a atividade", finalizou.

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