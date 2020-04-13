'Vai ter que morrer alguém da família?', questiona Renato Casagrande

O governador Renato Casagrande em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13) Crédito: Reprodução

Questionado sobre o aumento do número de casos confirmados em pequeno intervalo de tempo, Casagrande voltou a pedir insistentemente para que as pessoas tenham consciência m, e que mantenham o isolamento social. Quanto a "endurecer" a fiscalização, o governador diz que tem todos os instrumentos para tal, mas que a única medida que temos hoje para "barrar" o vírus, é o isolamento.

"A morte assusta, o medo pode ser o único alerta que a pessoa tem. Seria o ideal não perder ninguém. Não estamos tão graves pelas medidas que tomamos, e não porque a doença não é grave. Precisamos contar, ainda, com o apoio das pessoas" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

"Estou sempre destacando que, quando a gente fala em isolamento, as pessoas falam que não está grave no Estado. Mas não está grave porque tomamos as medidas. As pessoas precisam compreender que há um trabalho individual. É a responsabilidade extrema de cada um de nós para administrar o contágio desse vírus", completou.

PROPAGAÇÃO DO VÍRUS E COMÉRCIO

Ainda na coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (12), Casagrande falou que está pedindo às pessoas que façam o distanciamento social, isolamento dos grupos de risco e a não aglomeração. "Muitos compreendem, muitos não. Vemos ainda locais cheios, lotados, ruas com muita gente, restaurante com muita gente. A aglomeração é o ambiente onde o vírus se propaga com velocidade maior", disse.