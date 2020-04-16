Taxa de ocupação em UTIs para coronavírus sobe para 61% no ES

Com o aumento constante no número de casos de coronavírus no Espírito Santo e, consequentemente, no de internações, a taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado também está crescendo. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, divulgou a informação de que 61% dos leitos de UTIs reservados para o tratamento de Covid-19 no Estado estão ocupados. Ou seja, dos 160 leitos intensivos para o coronavírus na rede pública estadual, 97 estão com pacientes internados. Até esta quarta-feira (15) pela manhã, o número divulgado pela Sesa era de 55%.
Taxa de ocupação em UTIs para coronavírus sobe para 61 por cento no ES
Apesar da crescente, Nésio explica que o número está dentro de uma margem de segurança de atendimento na rede pública estadual. Isso porque, normalmente, tanto na rede pública quanto na rede privada, a taxa de ocupação gira em torno de 80% a 90%.
Normalmente, o sistema de saúde, tanto público quanto privado, trabalha com uma taxa de ocupação entre 80 a 90%. Inclusive, na rede privada, quando, por exemplo, você tem uma taxa de ocupação inferior a 80%, medidas são tomadas para que essa ocupação possa ser ampliada. Porque os sistemas de saúde não operam com a ocupação menor de 80% dos leitos de UTI. Então, ter os 61% de leitos de UTI ocupados é uma margem de segurança muito importante, explicou.
Além disso, o secretário afirmou que nem todos os pacientes que estão nesses leitos de UTI possuem a confirmação do coronavírus. Segundo Nésio, dos 160 leitos intensivos, somente em 40, aproximadamente, há pacientes que estão com a doença. Por isso, existe um equilíbrio na disponibilidade e ocupação dos leitos exclusivamente reservados para o tratamento da Covid-19, já que pacientes que testam negativo para o vírus são transferidos para UTIs de outros hospitais.
Considerando que nessa ocupação estão muitos pacientes em investigação que serão descartados - e eles são descartados em um prazo de 24 a 48 horas -, e aí são removidos para outros leitos, então, a gente equilibra essa ocupação. Paciente que é investigado e depois dá negativo no teste, vai para outro hospital e só fica mesmo paciente confirmado com Covid. Então, dos 160 leitos de UTI que temos, somente 40 pacientes, aproximadamente, são confirmados de Covid, os demais são pacientes em investigação que, ao terem investigação negativa, são removidos para outros hospitais, reforçou.
De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo tem 754 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a noite desta quarta-feira (15). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação. O número de mortes chegou a 22.