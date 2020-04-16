Taxa de ocupação em UTIs para coronavírus sobe para 61% no ES

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, divulgou a informação de que 61% dos leitos de UTIs reservados para o tratamento de Covid-19 no Estado estão ocupados. Ou seja, dos 160 leitos intensivos para o coronavírus na rede pública estadual, 97 estão com pacientes internados. Até esta quarta-feira (15) pela manhã, o Com o aumento constante no número de casos de coronavírus no Espírito Santo e, consequentemente, no de internações, a taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado também está crescendo. Em entrevista ao, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, divulgou a informação de que 61% dos leitos de UTIs reservados para o tratamento de Covid-19 no Estado estão ocupados. Ou seja, dos 160 leitos intensivos para o coronavírus na rede pública estadual, 97 estão com pacientes internados. Até esta quarta-feira (15) pela manhã, o número divulgado pela Sesa era de 55%

Your browser does not support the audio element. Taxa de ocupação em UTIs para coronavírus sobe para 61 por cento no ES

Apesar da crescente, Nésio explica que o número está dentro de uma margem de segurança de atendimento na rede pública estadual. Isso porque, normalmente, tanto na rede pública quanto na rede privada, a taxa de ocupação gira em torno de 80% a 90%.

Normalmente, o sistema de saúde, tanto público quanto privado, trabalha com uma taxa de ocupação entre 80 a 90%. Inclusive, na rede privada, quando, por exemplo, você tem uma taxa de ocupação inferior a 80%, medidas são tomadas para que essa ocupação possa ser ampliada. Porque os sistemas de saúde não operam com a ocupação menor de 80% dos leitos de UTI. Então, ter os 61% de leitos de UTI ocupados é uma margem de segurança muito importante, explicou.

Além disso, o secretário afirmou que nem todos os pacientes que estão nesses leitos de UTI possuem a confirmação do coronavírus. Segundo Nésio, dos 160 leitos intensivos, somente em 40, aproximadamente, há pacientes que estão com a doença. Por isso, existe um equilíbrio na disponibilidade e ocupação dos leitos exclusivamente reservados para o tratamento da Covid-19, já que pacientes que testam negativo para o vírus são transferidos para UTIs de outros hospitais.