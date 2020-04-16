Serra vê número disparar e é a 2ª cidade com mais casos de Covid-19 no ES

Na última terça-feira (14), quando os dados ainda eram divulgados em formato de boletim enviado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município tinha 132 casos confirmados do novo coronavírus. Com a mudança no formato de divulgação, a cidade registrou 51 casos em 24h e, nesta quarta (15), já tinha 183 confirmações. O número de mortes também aumentou neste período, de cinco óbitos na última terça (14) para sete nesta quarta (15).