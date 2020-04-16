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  • Serra vê número disparar e é a 2ª cidade com mais casos de Covid-19 no ES
51 casos em 24h

Serra vê número disparar e é a 2ª cidade com mais casos de Covid-19 no ES

Com 183 confirmações de coronavírus, o município fica atrás apenas de Vila Velha, que já conta com 216 pessoas com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 10:42

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 10:42

Data: 03/04/2020 - ES - Serra - Pandemia coronav?rus - Movimento na avenida Central em Laranjeiras - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Movimento na Avenida Central em Laranjeiras em meio à pandemia do novo coronavírus - 03/04/2020 Crédito: Vitor Jubini
Com a mudança no sistema de contabilização dos casos do novo coronavírus no Espírito Santo e um aumento significativo no registro de notificações da doença, o município da Serra viu o número de casos disparar em 24h e agora é a segunda cidade com mais casos de Covid-19 no Estado. Com 183 confirmações, o município fica atrás apenas de Vila Velha, que já conta com 216 casos.
Serra vê número disparar e é a segunda cidade com mais casos de Covid-19 no ES
Na última terça-feira (14), quando os dados ainda eram divulgados em formato de boletim enviado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município tinha 132 casos confirmados do novo coronavírus. Com a mudança no formato de divulgação, a cidade registrou 51 casos em 24h e, nesta quarta (15), já tinha 183 confirmações. O número de mortes também aumentou neste período, de cinco óbitos na última terça (14) para sete nesta quarta (15).

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Os bairros com o maior número de casos são: Colina de Laranjeiras (14), Morada de Laranjeiras (11), José de Anchieta I (8) e Parque Residencial Laranjeiras (7). Confira a lista completa de casos, por bairro, no município.

NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 NA SERRA

  • Colina de Laranjeiras: 14
  • Morada de Laranjeiras: 11
  • José de Anchieta I: 8
  • Parque Residencial Laranjeiras: 7
  • Bairro das Laranjeiras e Balneário de Carapebus: 6
  • Barcelona, Jardim Tropical e Novo Horizonte: 5
  • Cidade Continental, Feu Rosa, Hélio Ferraz, Nova Carapina II e Taquara II: 4
  • André Carloni, Bairro de Fátima, Costa Dourada, Eldorado, Jardim Carapina, Nova Almeida, Nova Carapina I, Planalto Serrano, Serra Dourada II, Valparaíso: 3
  • Alterosas, Boulevard Lagoa, Carapina Grande, Chácara Parreiral, Conjunto Jacaraípe, Estância Monazítica, Eurico Salles, Jardim Limoeiro, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Tubarão, Residencial Centro da Serra, Rosário de Fátima, Santa Luzia, São Diogo II, São Domingos, São Geraldo, São Patrício, Vila Nova de Colares: 2
  • Barro Branco, Campinho da Serra I, Central Carapina, Conjunto Carapina 1, Divinópolis, Jardim Atlântico, Jardim da Serra, Jardim Guanabara, Lagoa de Carapebus, Manguinhos, Maringá, Mata da Serra, Novo Porto Canoa, Ourimar, Parque Residencial Nova Almeida, Planície da Serra, Portal de Jacaraípe, Praia da Baleia, Residencial Vista do Mestre, São Diogo I, São Judas Tadeu, Serra Centro, Serra Dourada I, Serra Dourada III, Vista da Serra II: 1
*Cinco casos confirmados no município não tiveram a localidade confirmada, de acordo com a plataforma da Sesa
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

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