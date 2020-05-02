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Coronavírus

Caminhão com respiradores é escoltado por policiais do ES

Equipes fizeram a proteção dos aparelhos trazidos do estado de São Paulo, com apoio da PM local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 18:16

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 18:16

Forças de segurança do ES fazem escolta de caminhão com carregamento de respiradores
Forças de segurança do ES fazem escolta de caminhão com carregamento de respiradores Crédito: Divulgação / Sesp
Duas equipes de policiais do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), realizaram o trabalho de escolta do caminhão que transportou um carregamento de respiradores, adquiridos pelo Governo do Estado.
A carga estava na fábrica da empresa fornecedora, localizada no município de Cotia (SP). O objetivo foi evitar qualquer tipo de interceptação de criminosos e dar suporte ao caminhoneiro no trajeto entre os estados. A viagem durou, entre ida e volta, três dias e em determinado momento contou com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A equipe contou com seis policiais que realizaram todo o trabalho de acompanhamento da carga, entregue no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, na madrugada desse sábado (2). Na parte da manhã, viaturas da Polícia Militar deram apoio à entrega dos equipamentos no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é o hospital de referência para casos do novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo.
A partir de agora, os 30 respiradores estão disponíveis para ampliação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

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