Após disputa na Justiça, ES recebe primeira remessa com 30 respiradores

O governo do Estado recebeu nesta sexta-feira (1º) parte dos 59 respiradores que foram comprados para o Hospital Jayme dos Santos Neves, referência para o tratamento da Covid-19 no Espírito Santo. Os respiradores, adquiridos da empresa Magnamed Tecnologia Médica, iriam para o governo federal, mas foram enviados para o Estado depois de um acordo judicial entre o Estado e a empresa.
O governador Renato Casagrande (PSB) publicou a informação na manhã deste sábado (2) em uma rede social. Segundo ele, policiais da Secretaria de Segurança Pública escoltaram o caminhão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que trouxe os 30 respiradores. As unidades, segundo informou o governador, estão sendo entregues ao hospital na Serra
ENTENDA O CASO
O governo estadual comprou os 59 respiradores da Magnamed para aumentar o número de leitos disponíveis para os pacientes infectados pelo coronavírus. No entanto, os respiradores não foram entregues na data prevista. A empresa repassou os aparelhos para o governo federal, com quem tem um contrato para a entrega de 6.500 respiradores.
Com a mudança da entrega para o governo federal, o governo estadual solicitou a proibição de entrega dos respiradores para a União e até mesmo a busca e apreensão das unidades que deveriam vir para o Espírito Santo.
Após a disputa, um acordo judicial permitiu a entrega dos respiradores em duas partes: a primeira parte chegou nesta sexta e o complemento deverá chegar no dia 19 de maio. Pela decisão da Justiça Federal, ficam suspensas as multas que seriam aplicadas à empresa por não cumprir a decisão anterior de entrega dos equipamentos.
EQUIPAMENTOS FORAM COMPRADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL
Os respiradores que começaram a chegar no Estado foram adquiridos ainda na primeira quinzena de abril, quando o Estado anunciava o aumento aumento do número de leitos para pacientes com o coronavírus. Ao ser informada que a entrega não seria feita, a administradora do Hospital Jayme dos Santos Neves fez um recurso judicial solicitando a busca e apreensão dos equipamentos.
Para a Justiça Federal, a Associação Evangélica Beneficente do Espírito Santo (Aebes) Organização Social (OS) que administra o hospital relatou que a equipagem das UTI's com os ventiladores pulmonares são essenciais para a redução da mortalidade decorrente da infecção, sendo completamente insuficiente o tratamento sem o equipamento, tornando os novos leitos criados, no mínimo, subaproveitados.
Procurada pela reportagem a Aebes informou que, diante do cenário de pandemia enfrentado pelo Estado, a chegada dos respiradores é uma conquista e vai ajudar a viabilizar mais leitos para o tratamento de pacientes com a Convid-19.
Segundo o advogado da OS, autor da ação na Justiça Federal, Renan Sales, agora é preciso aguardar a chegada da segunda remessa dos equipamentos. Com satisfação recebemos a notícia da chegada dos respiradores, agora é aguardar o dia 19, quando devem chegar os demais respiradores, conforme prevê o acordo que firmamos em audiência, assinalou