Após disputa na Justiça, ES recebe primeira remessa com 30 respiradores

Respiradores receberam escolta de policiais da Secretaria de Segurança Pública Crédito: Reprodução Twitter Renato Casagrande

RESPIRADORES ENTREGUES!!!Depois de uma disputa judicial onde a P. do Estado atuou com muita eficiência, policiais da S. Segurança escoltaram o caminhão da SESA que trouxe 30 respiradores que estão sendo entregues no Hospital Jaime Santos Neves. Mais leitos de UTI para Covid 19. pic.twitter.com/sN1MorKaJk — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 2, 2020

ENTENDA O CASO

O governo estadual comprou os 59 respiradores da Magnamed para aumentar o número de leitos disponíveis para os pacientes infectados pelo coronavírus. No entanto, os respiradores não foram entregues na data prevista. A empresa repassou os aparelhos para o governo federal, com quem tem um contrato para a entrega de 6.500 respiradores.

Após a disputa, um acordo judicial permitiu a entrega dos respiradores em duas partes: a primeira parte chegou nesta sexta e o complemento deverá chegar no dia 19 de maio. Pela decisão da Justiça Federal, ficam suspensas as multas que seriam aplicadas à empresa por não cumprir a decisão anterior de entrega dos equipamentos.

EQUIPAMENTOS FORAM COMPRADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL

Os respiradores que começaram a chegar no Estado foram adquiridos ainda na primeira quinzena de abril, quando o Estado anunciava o aumento aumento do número de leitos para pacientes com o coronavírus. Ao ser informada que a entrega não seria feita, a administradora do Hospital Jayme dos Santos Neves fez um recurso judicial solicitando a busca e apreensão dos equipamentos.

Para a Justiça Federal, a Associação Evangélica Beneficente do Espírito Santo (Aebes)  Organização Social (OS) que administra o hospital relatou que a equipagem das UTI's com os ventiladores pulmonares são essenciais para a redução da mortalidade decorrente da infecção, sendo completamente insuficiente o tratamento sem o equipamento, tornando os novos leitos criados, no mínimo, subaproveitados.

Procurada pela reportagem a Aebes informou que, diante do cenário de pandemia enfrentado pelo Estado, a chegada dos respiradores é uma conquista e vai ajudar a viabilizar mais leitos para o tratamento de pacientes com a Convid-19.