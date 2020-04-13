Respiradores mecânicos são necessários em casos graves, quando há comprometimento dos pulmões devido à ação do novo coronavírus Crédito: Reprodução/TV

1.468 respiradores e uma população estimada em cerca de 4 milhões de habitantes, o Com um total dee uma população estimada em cerca de 4 milhões de habitantes, o Espírito Santo tem uma média de um ventilador pulmonar para aproximadamente cada 2.700 pessoas. O levantamento é do núcleo de GeoSaúde, da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), considerando dados coletados no sistema do Ministério da Saúde, o DataSus, em fevereiro deste ano.

Essa quantidade de equipamentos considera todos os respiradores disponíveis no território capixaba, incluindo o de pessoas físicas e aqueles instalados em ambulâncias. Ou seja, uma parcela deles não está vinculada às unidades de terapia intensiva (UTI) e, portanto, não estaria inicialmente à disposição para o tratamento de pacientes da Covid-19.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo tem só um respirador para cada 2.700 habitantes

"A gente tem 1.500 casos sendo investigados. Como para cada 100 exames, a gente tem 33 positivos, é bem provável que a gente tenha confirmação, até o final da semana, de pelo menos mais 400 casos, o que levaria para um número muito próximo de mil pessoas que teriam confirmado a doença entre nós", explicou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (13).

O comportamento da doença em outros países mostrou que cada pessoa internada em estado grave precisa de um ventilador mecânico  o que aumenta o número necessário dos aparelhos, que, por vezes, podiam ser compartilhados. Por isso, o Estado anunciou a compra de mais de 200 respiradores no último mês de março.

Mais da metade dos aparelhos existentes está concentrada em apenas três cidades: Vitória (387), Vila Velha (249) e Serra (192), todas na Região Metropolitana. A distribuição também faz com que 30% dos municípios não tenham respirador e outros 23% tenham somente um.

O estudo capixaba também revelou que a maioria dos ventiladores pulmonares  cerca de 73%  está sob administração pública ou filantrópica. Entre as exceções mais relevantes, estão as cidades de Cariacica Colatina , com 93% e 60% dos aparelhos em hospitais particulares, nesta ordem.

Arquivos & Anexos Respiradores no ES: baixe os mapas elaborados pelo núcleo de GeoSaúde, da Ufes Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

O OLHAR DO COORDENADOR

Responsável por coordenar o estudo, Rafael Catão chamou atenção para o fato de Fundão não ter respirador algum. Embora esteja próximo de cidades que tenham o aparelho, na minha opinião, seria interessante ter. A BR 101 corta o município e há um fluxo muito grande de pessoas, defendeu.

O professor também ressaltou que a distribuição dos ventiladores pulmonares é semelhante a dos leitos no Espírito Santo, que é concentrada em poucos municípios. É um aparelho técnico, mais presente em locais com mais recurso disponível. Não adianta colocar um respirador onde não há um profissional qualificado para entubar um paciente, por exemplo, explicou.

O QUE DIZ A SESA

O Estado fez a compra de 284 respiradores no total;

Desse total, 90 já chegaram;

Os outros 194 vão chegar gradativamente até o próximo mês de maio;

Mais de 140 leitos de UTI já estão disponíveis para atendimento, cada qual com um respirador, incluindo os 90 que já chegaram.

Do total comprado, 99 ventiladores mecânicos foram adquiridos pelo Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra  o principal centro de referência do Estado no combate à doença. De acordo com a Sesa, cada equipamento custou uma média de R$ 57 mil, somando um montante superior a R$ 16 milhões.