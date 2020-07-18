Casa em que os dois homens foram assassinados, no bairro Graúna, em Cariacica Crédito: Diony Silva

Dois homens foram assassinados no bairro Graúna, em Cariacica , na madrugada deste sábado (18). Eles eram companheiros e moravam juntos há cerca de um ano. Uma das vítimas é Tiago do Carmo Oliveira, de 22 anos, e a outra ainda não foi identificada. Segundo a polícia, ambos foram atingidos por pelo menos sete tiros cada um. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Your browser does not support the audio element. Homens são assassinados dentro de casa em Cariacica

O crime aconteceu na Rua Vinte de Julho. Por volta de duas horas, moradores ouviram vários disparos. Preocupados, ninguém saiu para ver o que havia acontecido. Horas depois, já no início da manhã, vizinhos viram que a porta da casa das vítimas estava aberta e chamaram as polícias Civil Militar . No local, os corpos foram encontrados com, pelo menos, marcas de sete disparos em cada um, segundo a polícia.

TV Gazeta, disse que não sabia o nome do companheiro do jovem, mas que os dois haviam se conhecido em A família de Tiago não quis gravar entrevista, mas, à reportagem da, disse que não sabia o nome do companheiro do jovem, mas que os dois haviam se conhecido em Linhares , no Norte do Estado, e moravam juntos há cerca de um ano. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal, em Vitória

Por nota, a Polícia Militar informou que, "no início da manhã deste sábado (18), recebeu informações anônimas de que, em uma residência do bairro Graúna, moravam dois jovens e um deles havia sido encontrado morto no local, e não sabiam dizer se o outro poderia também estar sem vida no interior da casa. Uma guarnição prosseguiu até o local, e constatou o duplo homicídio por arma de fogo. Até o momento nenhum suspeito foi detido, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil".

Já a Polícia Civil informa, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, ainda segundo a PC, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

A Polícia Civil acrescenta que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas: o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.