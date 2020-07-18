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Toneladas de maconha

Polícia faz a maior apreensão de drogas do ano no interior de São Paulo

O entorpecente estava escondido em meio a uma carga de milho a granel  no município de Itatinga, que fica a aproximadamente 226 km da capital paulista

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 17:38
Mais de 8 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (17) na rodovia Castelo Branco, no município de Itatinga (226 km de SP). O motorista, 32 anos, foi preso em flagrante. O entorpecente estava escondido em meio a uma carga de milho a granel. Essa foi a maior apreensão de drogas do ano, segundo o governo do estado.

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Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), do 5º BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário), estava em patrulhamento quando desconfiou do condutor de um caminhão que apresentava placas do cavalo-trator Dourados (MS) e semirreboque de Ponta Porã (MS).
Foi feita abordagem e, durante vistoria no veículo, em meio a carga de milho a granel, foi encontrada a grande quantidade de droga dentro de caixas plásticas. Ao todo, foram recolhidos mais de 8.236 quilos de maconha, que foram encaminhados para perícia.
O condutor alegou que carregou o milho em Dourados e foi até Ponta Porã, onde pessoas teriam levado o caminhão e depois devolvido carregado com a droga. Ele contou à polícia que estava sendo orientado por telefone e que possivelmente levaria a maconha para São Paulo.
Além das drogas, também foram encontrados um celular e R$ 857 em dinheiro. Os objetos também foram apreendidos para análise. O caminhão, com semirreboque lacrado, foi encaminhado para pátio de recolha de veículos e o motorista preso em flagrante.
O homem foi conduzido ao plantão da Delegacia Seccional de Botucatu (238 km de SP), onde foi indiciado por tráfico de drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Itatinga.
Essa é a maior apreensão de drogas realizada este ano pela PM Rodoviária, que já havia apreendido 8.073 quilos em maio.

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