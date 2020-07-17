Doria libera competições de automobilismo e motociclismo em São Paulo

Meses atrás, para viabilizar as competições de automobilismo, a Confederação Brasileira da modalidade (CBA), elaborou um protocolo médico com medidas de segurança. Entre outras determinações, estão previstas a redução do número de funcionários presentes às corridas e a testagem em massa das pessoas envolvidas.

"Sabemos que o momento exige muita paciência, mas os dirigentes apresentaram seus protocolos, aguardaram o posicionamento do governo e, portanto, demonstraram preocupação com a saúde de todos os envolvidos em seus eventos", afirmou o Secretário de Esportes, Aildo Ferreira.