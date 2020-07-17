Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • SP tem 339 mortes em 24 h e ultrapassa 407 mil casos de Covid-19
Pandemia

SP tem 339 mortes em 24 h e ultrapassa 407 mil casos de Covid-19

A ocupação de leitos de UTI é de 67,2%, taxa que é de 65,7% na Grande São Paulo. Ao todo, são 5.883 leitos ocupados na UTI e outros 8.862 em enfermaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 15:04

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 15:04

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O Estado de São Paulo chegou a 19.377 mortes por novo coronavírus nesta sexta-feira (17), das quais 339 foram registradas nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados é de 407.415, um acréscimo de 5.367 casos.
A ocupação de leitos de UTI é de 67,2%, taxa que é de 65,7% na Grande São Paulo. Ao todo, são 5.883 leitos ocupados na UTI e outros 8.862 em enfermaria, totalizando 14.745 pacientes internados com suspeita ou confirmação da covid-19.
Uma das regiões de maior agravamento da doença é de Piracicaba, no interior do Estado. "Apresentaremos a reclassificação extraordinária do Plano São Paulo, a sétima atualização, com uma mudança na região de Piracicaba, da fase laranja para a fase vermelha. A regressão pode ocorrer a qualquer momento, não há necessidade de aguardar uma ou duas semanas", informou o governador.
A fase vermelha é a de maior restrições no Plano São Paulo, a qual hoje também integram as regiões de Araçatuba, Franca, Ribeirão Preto e Campinas. "O centro de contingência acompanha todas as regiões e já tínhamo anunciado na terça que a região de Piracicaba estava numa situação delicada e hoje reclassificada como de alto risco, mas acho importante dizer, são as ações da área da saúde para apoiar a região. Nós não estamos relaxando, temos de continuar trabalhando para evitar a transmissão do vírus", também comentou Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus.

Veja Também

Prefeitura de SP não vai organizar reveillon na avenida Paulista

Brasil supera 2 milhões de casos da Covid-19, com 2.012.151 registros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados