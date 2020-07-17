SP tem 339 mortes em 24 h e ultrapassa 407 mil casos de Covid-19

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Estado de São Paulo chegou a 19.377 mortes por novo coronavírus nesta sexta-feira (17), das quais 339 foram registradas nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados é de 407.415, um acréscimo de 5.367 casos.

A ocupação de leitos de UTI é de 67,2%, taxa que é de 65,7% na Grande São Paulo. Ao todo, são 5.883 leitos ocupados na UTI e outros 8.862 em enfermaria, totalizando 14.745 pacientes internados com suspeita ou confirmação da covid-19.

Uma das regiões de maior agravamento da doença é de Piracicaba, no interior do Estado. "Apresentaremos a reclassificação extraordinária do Plano São Paulo, a sétima atualização, com uma mudança na região de Piracicaba, da fase laranja para a fase vermelha. A regressão pode ocorrer a qualquer momento, não há necessidade de aguardar uma ou duas semanas", informou o governador.