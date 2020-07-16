Brasil supera 2 milhões de casos da Covid-19, com 2.012.151 registros

O Brasil havia ultrapassado a marca de 1 milhão de casos em 19 de junho. A primeira notificação no País foi feita em 26 de fevereiro.

O número de mortes em decorrência da covid-19 aumentou 1.322 nas últimas 24 horas, para o total de 76.688. Tanto em óbitos quanto em casos, o País está atrás somente dos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), 136.938 americanos perderam a vida por causa da doença e 3.483.832 foram contaminados.