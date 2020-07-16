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Pandemia

Brasil supera 2 milhões de casos da Covid-19, com 2.012.151 registros

O Estado de São Paulo lidera o total de mortes e casos: são 19 038 óbitos e 402.048 contaminações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 20:23

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 20:23

Máscara, coronavírus, Covid-19
Máscara deve ser utilizada ao sair de casa Crédito: Pixabay
O Brasil superou nesta quinta-feira, 16, a marca de 2 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. Com mais 45 403 contaminações registradas de ontem para hoje, o País calcula agora 2.012.151 infectados. Os dados são do Ministério da Saúde.
O Brasil havia ultrapassado a marca de 1 milhão de casos em 19 de junho. A primeira notificação no País foi feita em 26 de fevereiro.
O número de mortes em decorrência da covid-19 aumentou 1.322 nas últimas 24 horas, para o total de 76.688. Tanto em óbitos quanto em casos, o País está atrás somente dos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), 136.938 americanos perderam a vida por causa da doença e 3.483.832 foram contaminados.
O Estado de São Paulo lidera o total de mortes e casos: são 19 038 óbitos e 402.048 contaminações.

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