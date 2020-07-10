Operação da PM prende foragidos envolvidos com tráfico de drogas no ES

Coronel Juffo acompanha a operação da PM no Bairro da Penha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Durante a quarta fase da Operação Blackout, realizada pela Polícia Militar nesta sexta-feira (10), na região do Bairro da Penha e Itararé, em Vitória , foram efetuadas três prisões de indivíduos com mandado de prisão em aberto. De acordo com o comandante da Polícia Ostensiva Metropolitana, o Coronel Juffo, a ação começou na terça-feira (07) e, desde então, cinco pessoas com mandados em aberto foram presas. Além disso, mais de 20 suspeitos foram conduzidos às delegacias por flagrantes diversos, entre os quais estão a posse e o tráfico de drogas e a posse de munições.

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Ainda de acordo com o Coronel, em entrevista à TV Gazeta, a Operação Blackout é uma ação de caráter preventivo, com presença policial, para aumentar a sensação de segurança da população. "Esta operação, em especial, teve caráter de atingir os bairros mais críticos de Vitória e já transcorre há alguns dias, inclusive teremos força total nesse fim de semana. A PM está sempre presente em todas as comunidades, de modo que esse esforço de hoje se soma aos recursos ordinários", comentou.

Segundo o Tenente-coronel Borges, a operação é uma ação policial ampla, sistematizada, para ordenar o território. "Os últimos acontecimentos, como o excesso de fogos de artifício, que vem incomodando as comunidades limítrofes, além da desordem e do desrespeito ao isolamento, uma série de questões que vêm acontecendo aqui, nos levou a organizar essa ação. Ontem (09) um incêndio em uma área de mata, no alto do Bairro da Penha, chamou a atenção dos moradores", afirmou.

Para o Coronel Juffo, ao que tudo indica, o fogo começou com a ação de indivíduos associados ao tráfico que soltaram fogos de artifício, o que gera insegurança na comunidade como um todo, porque pode gerar incêndio, como de fato aconteceu nesta quinta-feira (09).

FESTAS CLANDESTINAS

Polícia Militar informou ainda que a operação tem desarticulado inclusive a organização de festas clandestinas. De acordo com o Tenente-coronel Borges, uma das fases é o combate a bailes como o Mandela. "Desde terça (07) temos sistematicamente combatido (bailes) Mandelas nestas regiões", disse.

A OPERAÇÃO

A Operação Blackout teve início na terça-feira (07), contando com cerca de 300 policiais e com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) , em vários bairros de Vitória. Nesta sexta-feira (10), os agentes se direcionaram para diferentes pontos para fazer abordagens, que aconteceram durante toda a manhã.

O principal objetivo da ação é cumprir mandados de prisão em aberto contra suspeitos ligados ao tráfico de drogas. Os policiais fazem abordagem em veículos e a moradores para tentar localizar lideranças do tráfico que têm mandados em aberto. A operação conta com o apoio de militares do batalhão e de unidades especializadas, além de policiais que atuam no administrativo da PM. O coronel pediu ajuda aos moradores, para que denunciem, pelo 181, os locais onde esses criminosos estão escondidos.