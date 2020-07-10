PM faz operação em Itararé e no Bairro da Penha, em Vitória

Coronel Juffo acompanha a operação da PM no Bairro da Penha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Polícia Militar realiza, na manhã desta sexta-feira (10), uma operação na região do Bairro da Penha e de Itararé, em Vitória , que tem como principal objetivo cumprir mandados de prisão em aberto contra suspeitos de ligação com o tráfico de drogas.

Dezenas de viaturas da PM saíram da Praça do Papa no início da manhã em direção a esses bairros. Os policiais fazem abordagem em veículos e moradores para tentar localizar lideranças do tráfico que têm mandados em aberto.

"Hoje o objetivo principal é ir atrás de lideranças com mandados de prisão em aberto. Estaremos fazendo verificação de veículos, abordagens a carros, motos e a pessoas para tentar localizar esses criminosos e trazer tranquilidade para os moradores da região", explicou o comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana, coronel Juffo, em entrevista à TV Gazeta.