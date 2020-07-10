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Combate ao crime

PM faz operação em Itararé e no Bairro da Penha, em Vitória

Dezenas de viaturas da Polícia Militar saíram da Praça do Papa no início da manhã desta sexta-feira em direção a esses bairros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 08:19

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 08:19

Coronel Juffo acompanha a operação da PM no Bairro da Penha
Coronel Juffo acompanha a operação da PM no Bairro da Penha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Polícia Militar realiza, na manhã desta sexta-feira (10), uma operação na região do Bairro da Penha e de Itararé, em Vitória, que tem como principal objetivo cumprir mandados de prisão em aberto contra suspeitos de ligação com o tráfico de drogas.
Dezenas de viaturas da PM saíram da Praça do Papa no início da manhã em direção a esses bairros. Os policiais fazem abordagem em veículos e moradores para tentar localizar lideranças do tráfico que têm mandados em aberto.

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"Hoje o objetivo principal é ir atrás de lideranças com mandados de prisão em aberto. Estaremos fazendo verificação de veículos, abordagens a carros, motos e a pessoas para tentar localizar esses criminosos e trazer tranquilidade para os moradores da região", explicou o comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana, coronel Juffo, em entrevista à TV Gazeta.
De acordo com o coronel, a ação conta com o apoio de militares do batalhão e de unidades especializadas, além de policiais que atuam no administrativo da PM. O coronel pediu ajuda aos moradores, para que denunciem, pelo 181, os locais onde esses criminosos estão escondidos.

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