PM faz operação em Itararé e no Bairro da Penha, em Vitória

A Polícia Militar realiza, na manhã desta sexta-feira (10), uma operação na região do Bairro da Penha e de Itararé, em Vitória, que tem como principal objetivo cumprir mandados de prisão em aberto contra suspeitos de ligação com o tráfico de drogas.
Dezenas de viaturas da PM saíram da Praça do Papa no início da manhã em direção a esses bairros. Os policiais fazem abordagem em veículos e moradores para tentar localizar lideranças do tráfico que têm mandados em aberto.
"Hoje o objetivo principal é ir atrás de lideranças com mandados de prisão em aberto. Estaremos fazendo verificação de veículos, abordagens a carros, motos e a pessoas para tentar localizar esses criminosos e trazer tranquilidade para os moradores da região", explicou o comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana, coronel Juffo, em entrevista à TV Gazeta.
De acordo com o coronel, a ação conta com o apoio de militares do batalhão e de unidades especializadas, além de policiais que atuam no administrativo da PM. O coronel pediu ajuda aos moradores, para que denunciem, pelo 181, os locais onde esses criminosos estão escondidos.