Polícia Civil recupera relógios roubados de colecionador em Vitória

Segundo informações da polícia, um detido, de 56 anos, foi conduzido à delegacia, onde foi interrogado e assinou um termo circunstanciado. O outro detido, este de 26 anos, a princípio não foi localizado, mas se apresentou com o advogado na manhã de quarta-feira (8). Após o interrogatório, ambos foram liberados. Não há informações sobre a identidade dos suspeitos.