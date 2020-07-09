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R$ 13,5 mil

Polícia Civil recupera relógios roubados de colecionador em Vitória

Dois homens suspeitos de receptação dos itens, que juntos têm valor aproximado de R$ 13,5 mil, responderão ao processo em liberdade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 18:05

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 18:05

Relógios apreendidos na Serra e em Vitória
Relógios apreendidos na Serra e em Vitória Crédito: Divulgação Polícia Civil
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), recuperou cinco relógios roubados de um colecionador em Vitória, há quase quatro meses, no dia 27 de março. A apreensão aconteceu nesta terça-feira (7) em endereços na Serra e em Vitória. Dois homens suspeitos de receptação dos itens, que juntos têm valor aproximado de R$ 13,5 mil, responderão ao processo em liberdade.
Segundo informações da polícia, um detido, de 56 anos, foi conduzido à delegacia, onde foi interrogado e assinou um termo circunstanciado. O outro detido, este de 26 anos, a princípio não foi localizado, mas se apresentou com o advogado na manhã de quarta-feira (8). Após o interrogatório, ambos foram liberados. Não há informações sobre a identidade dos suspeitos.
Ainda de acordo com o titular da DSP, delegado Gianno Trindade, os relógios serão devolvidos à vítima e as investigações terão continuidade. Qualquer informação que contribua para o trabalho policial pode ser passado pelo Disque-Denúncia, no site oficial ou no número de telefone 181.

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