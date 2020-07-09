Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Homem apontado como chefe do tráfico em Aracruz é preso em operação

Wenderson Silva Tiburço, também conhecido como WN, possuía dois mandados de prisão por homicídio e um por tráfico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 17:38

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 17:38

Wenderson Silva Tiburço, também conhecido como WN, apontado como chefe do tráfico de drogas em Aracruz
Wenderson Silva Tiburço, também conhecido como WN Crédito: Reprodução
Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, nesta quinta-feira (9), terminou com a prisão de um homem apontado como o mais procurado chefe do tráfico de drogas de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O alvo era Wenderson Silva Tiburço, também conhecido como WN, ele possuía dois mandados de prisão por homicídio e um por tráfico.
Além dos mandados, WN é investigado por outros homicídios e confrontos armados entre organizações criminosas rivais que disputavam o tráfico de drogas na região da Vila do Riacho, Aracruz, ações que geraram Homicídios e diversas tentativas de homicídios.

Veja Também

Suspeitos de sequestrar gerente de banco e a namorada são presos no ES

Homem preso duas vezes no mesmo dia por furtar clínica no ES é solto de novo

Segundo a polícia, uma grande articulação foi preparada para a prisão de WN. Na primeira tentativa de captura, realizada em uma fazenda localizada em Baixo Quartel, interior de Linhares, o criminoso conseguiu fugir por uma região de pasto e mata. Duas horas depois ele foi capturado na área rural de Regência, também em Linhares, quando estava a bordo de um veículo, cujo condutor dava fuga para Aracruz.
De acordo com a polícia, durante a operação foram empregados aproximadamente 35 policiais em 10 viaturas. O número de agentes foi em função da extensão territorial, e histórico de fugas do alvo.
Com o criminoso foi apreendido um revólver e três munições.
Com o criminoso foi apreendido um revólver e três munições. Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Com o criminoso foi apreendido um revólver e três munições. O armamento será alvo de perícia, pois a polícia acredita que pode ter sido utilizado em  homicídios registrados na região. Wenderson Silva Tiburço e o motorista do veículo que deu fuga a ele, juntamente com a arma de fogo apreendida, foram conduzidos para a 13ª Delegacia Regional.

Veja Também

PM morto em padaria de Vila Velha sofreu atentado em 2009

Adolescente de 14 anos é morto e jovem fica ferido em Cariacica

Polícia identifica esquema de cancelamento de multas por ex-servidor de Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados