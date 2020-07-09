Homem apontado como chefe do tráfico em Aracruz é preso em operação

Wenderson Silva Tiburço, também conhecido como WN Crédito: Reprodução

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, nesta quinta-feira (9), terminou com a prisão de um homem apontado como o mais procurado chefe do tráfico de drogas de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O alvo era Wenderson Silva Tiburço, também conhecido como WN, ele possuía dois mandados de prisão por homicídio e um por tráfico.

Além dos mandados, WN é investigado por outros homicídios e confrontos armados entre organizações criminosas rivais que disputavam o tráfico de drogas na região da Vila do Riacho, Aracruz, ações que geraram Homicídios e diversas tentativas de homicídios.

Segundo a polícia, uma grande articulação foi preparada para a prisão de WN. Na primeira tentativa de captura, realizada em uma fazenda localizada em Baixo Quartel, interior de Linhares, o criminoso conseguiu fugir por uma região de pasto e mata. Duas horas depois ele foi capturado na área rural de Regência, também em Linhares, quando estava a bordo de um veículo, cujo condutor dava fuga para Aracruz.

De acordo com a polícia, durante a operação foram empregados aproximadamente 35 policiais em 10 viaturas. O número de agentes foi em função da extensão territorial, e histórico de fugas do alvo.

Com o criminoso foi apreendido um revólver e três munições. Crédito: Divulgação/ Polícia Civil