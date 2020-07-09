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Balneário de Carapebus

Dois irmãos são presos por tráfico de drogas em bairro da Serra

Polícia recebeu uma denúncia anônima e apreendeu drogas e material para o preparo dos entorpecentes no local; um adolescente foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 18:20

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 18:20

Irmãos droga Balneário de Carapebus, na Serra
Material apreendido nesta quinta-feira (9), na Serra Crédito: Divulgação Polícia Civil
Dois irmãos, de 18 e 24 anos, foram presos e um menor, de 17 anos, foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. A ação, que teve início por meio de denúncia anônima, aconteceu nesta quinta-feira (9) e ainda apreendeu drogas e materiais para o preparo dos entorpecentes.
A detenção foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), e contou com o apoio da Força Nacional. Os irmãos foram presos em flagrante. Não foi informado em que circunstâncias aconteceu a apreensão do adolescente.
Os agentes de segurança apreenderam, dentro de uma residência, 2,8 quilos de maconha, 46 buchas de maconha, 800 gramas de cocaína, 54 pinos de cocaína. Além disso, também foram recolhidos duas balanças de precisão, três toucas ninjas, um carregador artesanal danificado e material para o embalo de drogas.
Os irmãos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
O menor de 17 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrado à família.
Segundo informações do chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, as investigações terão continuidade para saber a origem da drogas vendidas em Balneário de Carapebus, na Serra. Um inquérito foi instaurado para identificar o modo de operação e qual era a região de atuação dos traficantes.
Qualquer informação sobre o tráfico de drogas na região pode ser repassado para o Disque-Denúncia, pelo site oficial ou número 181.

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