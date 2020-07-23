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Noroeste do ES

Acidente em rodovia entre Vila Pavão e Nova Venécia deixa quatro feridos

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 19h40 desta quarta-feira (22). Com o impacto da colisão, três homens e uma mulher que viajavam nos dois carros ficaram feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 10:09

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 10:09

Acidente na rodovia que liga Nova Venécia a Vila Pavão deixa quatro pessoas feridas
Acidente aconteceu por volta das 19h40, na rodovia que liga Nova Venécia a Vila Pavão Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
Um acidente entre dois carros de passeio na rodovia que liga os municípios de Nova Venécia a Vila Pavão, na Região Noroeste do Espírito Santo, deixou quatro pessoas feridas na noite desta quarta-feira (22).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h40 e o acidente envolveu um Fiat Pálio e um Chevrolet Vectra.
Com o impacto da colisão, três homens e uma mulher que viajavam nos dois carros ficaram feridos. Após os primeiros socorros, eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, para receber atendimento médico.

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