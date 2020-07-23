Acidente em rodovia entre Vila Pavão e Nova Venécia deixa quatro feridos

Um acidente entre dois carros de passeio na rodovia que liga os municípios de Nova Venécia a Vila Pavão, na Região Noroeste do Espírito Santo, deixou quatro pessoas feridas na noite desta quarta-feira (22).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h40 e o acidente envolveu um Fiat Pálio e um Chevrolet Vectra.
Com o impacto da colisão, três homens e uma mulher que viajavam nos dois carros ficaram feridos. Após os primeiros socorros, eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, para receber atendimento médico.