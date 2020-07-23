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Colisão

Acidente com duas carretas interdita faixa da BR 259, em Colatina

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no sentido Vitória; a faixa segue interditada e o trânsito está em sistema de pare e siga na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 15:34

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 15:34

Acidente com duas carreta , BR 259, em Colatina
Acidente com duas carretas , BR 259, em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Um acidente envolvendo duas carretas foi registrado na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (23).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no sentido Vitória, km 29, próximo ao distrito de Baunilha. Uma pista está fechada e o trânsito segue em sistema de pare e siga na região. Um congestionamento se formou nos dois sentidos.
Acidente BR 259
Acidente com duas carretas , BR 259, em Colatina Crédito: Herikllis Douglas
A PRF informou que uma carreta atingiu a traseira da outra, quando uma delas estava parada no trânsito, que já estava no sistema de pare e siga para a realização de uma obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
O motorista de uma das carretas, natural de João Neiva, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele sofreu fratura exposta na perna direita. O condutor do outro veículo não se feriu.

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