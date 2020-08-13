Suspeito de matar mulher a facadas em Ibatiba se entrega à polícia

Paula Reinoso de Matos, tinha 21 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Segundo o delegado de Ibatiba , Cláudio Rodrigues, o principal suspeito do crime, o marido da vítima, fugiu de moto após o crime na tarde do último domingo. Na quarta-feira (12), o suspeito prestou depoimento na delegacia de Venda Nova do Imigrante, mas não foi preso, pois não havia um mandado de prisão contra ele, de acordo com o delegado.

O pedido de prisão, segundo Rodrigues, foi acatado nesta quinta. Geovane André da Silva foi autuado por feminicídio e encaminhado ao Centro Triagem de Viana.

BRIGAS

Vizinhos contaram aos militares que no dia do crime o casal estava discutindo e o marido deu uma facada na mulher. Mesmo ferida, a vítima saiu para a rua com o filho no colo para pedir ajuda.

O pai da jovem, Paulo José Matos, disse que o casal havia se separado e que não queria que a filha voltasse para o marido.