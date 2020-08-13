Suspeito de matar mulher a facadas em Ibatiba se entrega à polícia

O suspeito de matar a mulher a facadas em Ibatiba, Região do Caparaó, no último domingo (9) se entregou na noite desta quinta-feira (13), na delegacia de plantão de Venda Nova de Imigrante. Segundo a Polícia Civil, Geovane André da Silva fugiu após esfaquear a esposa, Paula Reinoso de Matos, de 21 anos, na frente do filho do casal, de 10 meses.
Segundo o delegado de Ibatiba, Cláudio Rodrigues, o principal suspeito do crime, o marido da vítima, fugiu de moto após o crime na tarde do último domingo. Na quarta-feira (12), o suspeito prestou depoimento na delegacia de Venda Nova do Imigrante, mas não foi preso, pois não havia um mandado de prisão contra ele, de acordo com o delegado.
O pedido de prisão, segundo Rodrigues, foi acatado nesta quinta. Geovane André da Silva foi autuado por feminicídio e encaminhado ao Centro Triagem de Viana.
BRIGAS
Vizinhos contaram aos militares que no dia do crime o casal estava discutindo e o marido deu uma facada na mulher. Mesmo ferida, a vítima saiu para a rua com o filho no colo para pedir ajuda.
O pai da jovem, Paulo José Matos, disse que o casal havia se separado e que não queria que a filha voltasse para o marido.
Sempre eles estavam brigando, e por mim, ela tinha feito uma casa no terreno e não tinha voltado para ele, mas ele foi lá, adulou ela com buquê de flores, com chocolate. Ela falou com a mãe que iria voltar e a mãe foi sempre foi contra. Aí aconteceu essa tragédia, contou o pai da vítima. A criança está sob os cuidados da avó materna.