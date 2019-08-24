Tiroteio em Vila Velha: disparo atinge janela do prédio em São Torquato

São Torquato

Moradores do Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, acordaram com mais tiroteios na manhã desta quinta-feira (15). Ainda era madrugada quando começaram os confrontos entre traficantes. Um dos disparos chegou a atingir o prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

De acordo com relato de moradores, homens armados percorriam as ruas e trocaram tiros. Até o carro de um morador foi alvo de disparos. Ameaçaram moradores, a polícia subiu e, depois que desceram, tiveram mais tiros. Não sabemos mais o que fazer, contou um morador, que não quer ser identificado. Recentemente, criminosos da região divulgaram vídeos portando armas e até granada.

Um dos disparos, do segundo tiroteio do dia, atingiu a janela de um dos prédios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Na sala funciona um arquivo onde há uma grande circulação de funcionários, porém, como era início de expediente, não havia ninguém no local no momento do disparo. A perícia foi acionada e trabalhou no local, inclusive recolheu uma cápsula de projetil.

A Polícia Militar foi acionada e fez patrulhamento na região. A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da PM para informar como está sendo o trabalho na região.

ROTINA DE TIROS

Os registros de bang-bang no meio de ruas e vielas no Morro da Boa Vista começaram em janeiro, quando os barulhos de tiros ecoaram por mais de uma hora durante a madrugada do dia 21.

Em maio, Helielson Santos da Vitória, o Dois, chefe de um dos os bandos, intensificou os ataques apoiado por traficantes de Cobi de Cima e Cobi de Baixo. Nas redes sociais, Helielson e comparsas gravaram um vídeo exibindo armas e desafiando rivais. Ele morreu no início do mês de agosto em um acidente de carro.

A situação mais crítica começou no final de julho. No dia 27, a Força Tática deteve duas pessoas carregando mochilas com quatro carregadores de pistola, 140 munições de vários calibre, dois rádios comunicadores e duas pistolas.

No dia seguinte, por volta das 15h, um adolescente de 13 anos foi atingido na cabeça. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória, onde continuava internado, segundo informações da polícia. O adolescente possuía mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas.

Em 30 de julho, uma nova troca de tiros às 10h15 fez uma outra vítima. Um morador, de 49 anos, caminhava para um bar quando ficou no meio do fogo cruzado. Ele foi ferido na barriga por um tiro e levado para um hospital.

No mesmo dia, à noite, a Polícia Militar foi ao local e fez apreensão na mata que margeia o topo do Morro da Boa Vista. Foram localizadas 65 buchas de maconha, três rádios comunicadores e dinheiro brasileiro e paraguaio.

Nos dias 04 e 05 de agosto, os disparos aterrorizaram moradores durante o dia e a noite. Um adolescente de 17 anos foi atingido por um tiro no braço e outro na perna na escadaria da Rua César Alcure, às 13h20. Meu filho contou que ouviu do colégio os tiros. Não tinha condição mais de estudar, foi pra debaixo da mesa na hora porque era muito pipoco, descreve uma moradora. No final da tarde, a PM apreendeu duas escopetas e munições.

A situação fez com que, no dia 06, mais de dois mil alunos ficassem sem aulas, pois duas escolas municipais da região suspenderam as aulas devido à insegurança. Cheguei na porta da escola pra deixar meu filho e os funcionários avisaram que não ia ter aula por causa do tiroteio. A gente sai na rua porque tem conta pra pagar, mas a vida fica assim, bagunçada e sem paz nem pra dormir, desabafou outra mãe de aluno.

