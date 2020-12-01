Xuxa estrela campanha que propõe adoção de um 'janeiro vegano'

Xuxa na campanha Veganuary Crédito: YouTube / @Veganuary

A apresentadora Xuxa é uma das embaixadoras da campanha Veganuary, que sugere que as pessoas adotem um padrão de vida vegano ao longo de, pelo menos, todos os 31 dias do mês de janeiro.

A ideia seria propor às pessoas que experimentassem uma dieta vegana no mês em que "estão mais propensas a fazer mudanças positivas". O nome é uma soma das palavras em inglês "vegan" (vegano) + "january" (janeiro).

"O mundo será melhor quando respeitarmos a vida. Tirar o sofrimento e a morte dos pratos é um grande gesto e uma grande mudança cultural", afirmou Xuxa.

A apresentadora conclui: "É inadmissível que tenhamos que tolerar pandemias, ignorância e ganância do homem pelo gosto ou sabor de minutos na nossa boca. Vale a pena tantas mortes? Vale a pena tantas doenças? Comece por você. Mude o seu mundo".