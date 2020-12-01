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Estilo de Vida

Xuxa estrela campanha que propõe adoção de um 'janeiro vegano'

A apresentadora que também é embaixadora da  Veganuary afirmou que, o mundo será melhor quando respeitarmos a vida

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:04
Xuxa na campanha Veganuary
Xuxa na campanha Veganuary Crédito: YouTube / @Veganuary
A apresentadora Xuxa é uma das embaixadoras da campanha Veganuary, que sugere que as pessoas adotem um padrão de vida vegano ao longo de, pelo menos, todos os 31 dias do mês de janeiro.
A ideia seria propor às pessoas que experimentassem uma dieta vegana no mês em que "estão mais propensas a fazer mudanças positivas". O nome é uma soma das palavras em inglês "vegan" (vegano) + "january" (janeiro).
"O mundo será melhor quando respeitarmos a vida. Tirar o sofrimento e a morte dos pratos é um grande gesto e uma grande mudança cultural", afirmou Xuxa.

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A apresentadora conclui: "É inadmissível que tenhamos que tolerar pandemias, ignorância e ganância do homem pelo gosto ou sabor de minutos na nossa boca. Vale a pena tantas mortes? Vale a pena tantas doenças? Comece por você. Mude o seu mundo".
Outros famosos já demonstraram apoio à causa como Paul McCartney, Joaquin Phoenix e Alec Baldwin.

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