Casos de abuso e exploração de crianças e adolescentes no ES sobem em 2023

Maio Laranja: Grande Vitória foi a região que mais registou denúncias de crime contra menores no ES Crédito: Freepik

Em razão do Maio Laranja, a reportagem de A Gazeta realizou um levantamento de ocorrências de abuso e exploração infantil registrados nos municípios do Espírito Santo. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) apontam para 1.806 denúncias entre janeiro e abril deste ano — março foi o mês com mais registros em 2023: 571 casos.

Neste ano, foram 79 casos a mais que o mesmo período do ano passado – foram 1.727 casos nos quatro primeiros meses de 2022. A Grande Vitória lidera o número de ocorrências registradas, sendo que o município da Serra tem o maior número de registros: 219.

Número de ocorrências em 2023:

Janeiro: 383 ocorrências

Fevereiro: 422 ocorrências

Março: 571 ocorrências

Abril: 430 ocorrências

Os dados da Sesp são referentes a boletins de ocorrência registrados pelas próprias vítimas no Sistema da Delegacia Online (Deon). Ainda conforme o levantamento, 63% das vítimas de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes são do gênero feminino. Das 1140 vítimas mulheres, 388 têm idade entre 15 e 17 anos.

Em relação ao levantamento anual, 2022 teve aumento de cerca de 33% na quantidade denúncias em relação ao ano anterior, totalizando 5.303 ocorrências – 1.335 a mais que 2021, quando houve 3.968 registros de janeiro a dezembro. Dos casos contabilizados nesses últimos anos, 54% dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes aconteceram dentro de residências.

Dia 18 de maio e o Caso Araceli

A lei que institui a campanha do Maio Laranja foi sancionada em agosto de 2022, quando foi estabelecido que no mês de maio de cada ano, todo o território nacional ações contra os crimes contra menores devem ser intensificadas. Anteriormente, a campanha era realizada apenas no dia 18 de maio.

A Gazeta lança, nesta quarta-feira (17), a A data foi definida em memória de Araceli Cabrera Sánchez Crespo, de 8 anos. O caso Araceli ficou marcado como um dos crimes mais brutais do Espírito Santo, que este ano estará completando 50 anos e ainda segue como um sinônimo de impunidade no Estado. Por conta da data, em uma nova edição do projeto "Crimes Brutais",lança, nesta quarta-feira (17), a websérie documental sobre o Caso Araceli – dividida em quatro episódios que vão ser apresentados para assinantes, antecipadamente, em uma sessão especial

Araceli foi sequestrada no dia 18 de maio de 1973, após sair da escola onde estudava na época. O corpo da menina foi encontrado apenas no dia 24 de maio, atrás do Hospital Infantil, em Vitória, em estado de decomposição e com sinais de violência sexual. Durante as investigações, foi constatado que Araceli havia sido raptada, drogada, estuprada e morta.

Na época, o Ministério Público denunciou Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho, Dante de Brito Michelini, pai de Dantinho, e Paulo Constanteen Helal como os autores do crime. Os três homens pertenciam a famílias influentes no Espírito Santo.

Os acusados foram julgados e condenados, mas, posteriormente, recorreram à decisão da justiça e o caso voltou a ser investigado. Após a reabertura do caso, os três homens foram absolvidos e o processo foi arquivado.