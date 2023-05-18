Caso Araceli: um crime sem castigo

Imagem da especial do caso Araceli Crédito: Fernando Madeira/Farley Sil/Geraldo Neto

As famílias Michelini e Helal, influentes no Espírito Santo na época do desaparecimento e morte de Araceli Cabrera Crespo, de 8 anos, foram envolvidas no crime. Após quatro anos e uma investigação cercada de problemas, Paulo Constanteen Helal, Dante de Barros Michelini e o filho, Dantinho, foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça.

No primeiro julgamento, em 1980, foram condenados. Em 1991, uma sentença definitiva absolveria os três. Nenhum outro suspeito respondeu pelas acusações e, em 1993, o crime prescreveu, deixando os autores sem punição.

No terceiro episódio da websérie documental "Crimes Brutais" sobre o caso Araceli, A Gazeta traz o contexto político da época do assassinato, as acusações que pesaram contra os três denunciados e a razão para terem sido absolvidos.