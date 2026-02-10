Homem que matou mulher com golpes de martelo é denunciado à Justiça do ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Um morador da Serra, de 58 anos, foi denunciado à Justiça pelo feminicídio de sua companheira, Edna Maria dos Santos, de 56, na Serra. Ela foi morta com golpes de martelo na cabeça.



A arma do crime foi encontrada pela polícia, ainda suja de sangue, ao lado do corpo caído no chão de sua casa.

Sebastião Alves da Silva fugiu do local do crime, mas se entregou à Delegacia Regional da Serra dois dias depois e confessou que tinha matado sua companheira.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça da Serra, o denunciou pelo crime de feminicídio qualificado, praticado por meio cruel — com marteladas —, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Também foi pedida a manutenção da prisão preventiva do denunciado. Outros detalhes do crime não foram informados porque o processo tramita sob segredo de Justiça.

A defesa de Sebastião não foi localizada, mas o espaço segue aberto à manifestação.

Crime e incêndio

O crime aconteceu no dia 23 de janeiro. A vítima morava com Sebastião no bairro das Laranjeiras, na Serra, em uma área conhecida como Loteamento do Alemão.

Seu corpo foi encontrado por volta das 23 horas, após a Polícia Militar (PM) ter sido acionada por um vizinho. Ele relatou ter ouvido uma discussão na residência e em seguida viu o marido da vítima deixando o local, afirmando que havia matado a esposa.

Na manhã do dia seguinte, por volta das 5 horas, equipes retornaram ao endereço após serem acionados para uma nova ocorrência, desta vez para verificar um possível incêndio no imóvel. Partes da casa foram queimadas pelas chamas.

Sebastião ficou detido por já existir contra ele um mandado de prisão em aberto por suspeita de crime de homicídio, expedido em 2018 pela 3ª Vara Criminal da Serra, que foi cumprido. Ele segue preso no Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

