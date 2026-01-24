Home
Mulher é encontrada morta em casa e marido confessa crime a vizinho na Serra

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 11:28

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa no final da noite de sexta-feira (23), no bairro das Laranjeiras, na Serra, em uma área conhecida como Loteamento do Alemão.  Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a informação de que um homem teria tirado a vida da própria esposa. O nome da vítima e do suspeito não foram divulgados.

Os militares entraram no imóvel e localizaram o corpo da mulher, com a cabeça visivelmente golpeada. Mais tarde, equipes retornaram ao endereço após uma nova ocorrência, desta vez para verificar um possível incêndio no imóvel

 No local, os policiais fizeram contato com um vizinho, que relatou ter recebido, por volta das 20h30, uma mensagem de outro morador informando que havia uma discussão intensa na residência do casal. Pouco tempo depois, ainda segundo o relato, foram ouvidas batidas fortes na parede. Após a discussão cessar, o som de um rádio permaneceu ligado na casa. Em seguida, o vizinho contou que viu o homem sair pelo portão da residência e pedir para que a polícia fosse chamada, afirmando que havia matado a esposa.

Diante das informações, os militares entraram no imóvel e localizaram o corpo da mulher no andar superior da casa. Ela estava caída aos pés de uma mesa, com a cabeça visivelmente golpeada. No local, foi encontrado um martelo sujo de sangue, com fios de cabelo aparentando ser da vítima. A perícia da Polícia Científica foi acionada.

Já por volta das 5h da manhã deste sábado (24), equipes retornaram ao endereço após uma nova ocorrência, desta vez para verificar um possível incêndio no imóvel. A situação foi confirmada e o Corpo de Bombeiros realizou o atendimento. 

A equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiam a casa. As chamas foram combatidas e extintas, sem feridos. Os Bombeiros, em nota, disseram não ter informação sobre causas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

crime homicídio

