Perseguição com várias viaturas chama a atenção na Grande Vitória

Moradores registraram imagens da "fila" de viaturas da Polícia Militar Crédito: Reprodução

Uma perseguição que teve a participação de cerca de 10 viaturas da Polícia Militar chamou a atenção de moradores de Vila Velha e Cariacica na tarde deste sábado (24). A busca por um veículo que havia sido roubado na sexta-feira (23) começou em Vale Encantado, na cidade canela-verde, e foi até o bairro Vista Mar, em Cariacica.

Segundo informações da repórter Quezia Prado, da TV Gazeta, tudo começou porque um carro que foi roubado na sexta estava sendo rastreado pelo próprio dono por meio de localizador. Ele contou para a polícia onde o veículo estava e então as equipes começaram a perseguição.

O homem que dirigia o carro roubado foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Até o início da noite deste sábado (24), ele ainda não tinha sido ouvido.