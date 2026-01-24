Homem é encontrado morto após disparos em distrito de Linhares

Um homem que não teve a identidade revelada foi encontrado morto na tarde deste sábado (24) no distrito de Chapadão das Palminhas, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . A Polícia Militar informou que foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo na comunidade.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte do homem. A perícia foi acionada. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes, mas a informação é de que o caso está em andamento.