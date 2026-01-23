Morre homem queimado ao atear fogo em entulhos em Domingos Martins

Morreu o homem que teve 60% do corpo queimado ao atear fogo em entulhos em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu no dia 19 de janeiro, no distrito de Melgaço. Valdemiro Conradt, de 60 anos, foi transferido pela equipe aeromédica do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) para o Hospital Jayme Santos Neves, na Região Metropolitana, mas morreu dois dias depois.