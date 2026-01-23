A Gazeta - Agora

Morre homem queimado ao atear fogo em entulhos em Domingos Martins

Publicado em 23/01/2026 às 14h13
Valdemiro Conradt morreu após ter 60% do corpo queimado após atear fogo em entulho
Valdemiro Conradt sofreu graves queimaduras ao atear fogo em entulhos Crédito: Instagram | @lenildaconradt

Morreu o homem que teve 60% do corpo queimado ao atear fogo em entulhos em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu no dia 19 de janeiro, no distrito de Melgaço. Valdemiro Conradt, de 60 anos, foi transferido pela equipe aeromédica do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) para o Hospital Jayme Santos Neves, na Região Metropolitana, mas morreu dois dias depois.

Segundo a família, o corpo de Valdemiro foi velado nesta sexta-feira (24) na Igreja Evangélica Luterana do Brasil em Melgaço e sepultado no Cemitério Francisco Corrêa, na cidade de Afonso Cláudio. 

