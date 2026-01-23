Morre homem queimado ao atear fogo em entulhos em Domingos Martins
Publicado em 23/01/2026 às 14h13
Morreu o homem que teve 60% do corpo queimado ao atear fogo em entulhos em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu no dia 19 de janeiro, no distrito de Melgaço. Valdemiro Conradt, de 60 anos, foi transferido pela equipe aeromédica do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) para o Hospital Jayme Santos Neves, na Região Metropolitana, mas morreu dois dias depois.
Segundo a família, o corpo de Valdemiro foi velado nesta sexta-feira (24) na Igreja Evangélica Luterana do Brasil em Melgaço e sepultado no Cemitério Francisco Corrêa, na cidade de Afonso Cláudio.