Homem fica gravemente ferido ao queimar entulhos em Domingos Martins

Um homem de 60 anos ficou gravemente ferido após ter cerca de 60% do corpo queimado ao atear fogo em entulhos. O acidente aconteceu na localidade de Melgaço, em Domingos Martins , Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19).

Devido à gravidade das queimaduras, a vítima precisou de resgate da equipe aeromédica Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) e foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves — que fica na Serra e é referência no tratamento de pessoas queimadas.