Homem em situação de rua é encontrado morto em lava a jato na Serra

A vítima foi identificada como Adilson Miranda Gonçalves, de 57 anos Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã deste sábado (24) em um lava a jato às margens da Avenida Mestre Álvaro, no bairro Serra Sede, na Serra. A vítima foi identificada como Adilson Miranda Gonçalves, de 57 anos.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, investigadores da Divisão de Homicídios e peritos da Polícia Científica estiveram no local para os primeiros levantamentos. O corpo apresentava marcas de agressões na cabeça, e há suspeita de que o homem tenha sido morto com um pedaço de tronco de madeira encontrado próximo ao local. O lava a jato onde o crime ocorreu é anexo a um posto de combustíveis, e foram funcionários do estabelecimento que encontraram a vítima e acionaram as autoridades.