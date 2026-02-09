Família pagou fuga para Portugal de homem acusado de agredir mulher no ES

A família pagou a fuga para Portugal do homem acusado de agredir uma mulher no bairro Estrelinha, em Vitória, no início do mês.



Ele não chegou a ingressar naquele país, tendo sido “barrado” pela imigração e devolvido ao Brasil. Foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e trazido para o Espírito Santo por equipe da Polícia Civil na última quinta-feira (5).



No mesmo dia, a sua prisão preventiva foi mantida em audiência de custódia realizada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Vitória. Decisão pautada por sua tentativa de fuga.

“Com efeito, a conduta do investigado, posterior aos fatos, reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar, notadamente por ter sido surpreendido em tentativa de fuga para a Europa”.

O mesmo texto judicial cita quem arcou com o financiamento da viagem, comprando uma passagem apenas de ida para Portugal. “Conforme admitido pelo próprio investigado, sua família adquiriu passagem aérea para Lisboa apenas um ou dois dias após os eventos apurados neste procedimento”.

Em outro trecho é dito que foi uma ação sem planejamento prévio, e que tinha o objetivo de evitar a punição pelas agressões cometidas contra uma mulher.

O homem, que tem 21 anos, e cujo nome não está sendo divulgado para preservar a vítima, foi detido dentro da aeronave. À polícia ele informou que portava mil euros, cerca de R$ 6,2 mil. O seu advogado de defesa não foi localizado, mas o espaço segue aberto a manifestação.

Ação internacional

As investigações da Polícia Civil começaram no primeiro final de semana de fevereiro, logo após receberem as informações sobre a agressão. Foi quando obtiveram o mandado de prisão preventiva contra o acusado.

Mas segundo a delegada Andréa Magalhães, que conduziu os trabalhos, ele não foi localizado e conseguiram identificar informações sobre a sua fuga. "Foi preciso uma ação muito rápida para evitar que ele ingressasse em Portugal, pois se isto ocorresse não iríamos mais encontrá-lo”, assinala.

A pedido da PC, a inclusão do nome dele na lista da difusão vermelha da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), destinada a procurados internacionais, foi autorizada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal no final da tarde de terça-feira (3), enquanto o acusado voava para Portugal.

“Nós entramos em contato com a polícia de Imigração portuguesa, relatamos a gravidade dos fatos e a necessidade de impedir que ele entrasse naquele país. Com a medida ele inadmitido e devolvido ao Brasil”, relatou a delegada.

A prisão ocorreu no Aeroporto de Guarulhos e contou com o apoio da Polícia Federal. Ele foi retirado da aeronave e trazido para o Estado na madrugada da quinta-feira (5), sendo conduzido para uma unidade prisional.

Brutalidade

Segundo a delegada, a mulher agredida foi alvo de socos, chutes e pisoteada, sem que tivesse possibilidade de defesa. "Houve perda de dentes e por pouco não teve perda de visão. Está bem debilitada pela brutalidade da agressão", relatou.

O caso começou a ser investigado no início do mês. Além dos depoimentos prestados à polícia, e marcas deixadas no corpo da mulher, a agressão foi registrada em vídeo (veja acima).

As imagens mostram uma briga envolvendo várias pessoas e, entre elas, a mulher que foi alvo de chutes, socos e teve dentes quebrados.

O relato descrito na ocorrência policial foi de que a confusão teve início após um churrasco no bairro Estrelinha, em Vitória. Era o aniversário da cunhada da vítima, que foi atingida quando tentava apartar uma briga e evitar que seu irmão fosse alvo dos golpes.

