Carnaval no ES: câmeras com IA vão ajudar a fiscalizar infrações na BR 101

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Câmeras com alta resolução e inteligência artificial (IA) foram instaladas em dois pontos da BR 101 e vão ajudar na fiscalização de infrações durante o carnaval.



Os locais escolhidos — Linhares e Serra — concentram alto índice de acidentes e ficam em trechos que oferecem saídas em várias direções para os veículos.

Com monitoramento em tempo real, a proposta é que melhorem a segurança na rodovia que tem sido palco de acidentes graves. Foi o que ocorreu na véspera de Natal, em Jaguaré, que vitimou uma família de quatro pessoas, duas delas eram crianças.

Até o último dia 4, um total de 68 pessoas tinham perdido suas vidas nas estradas, 25 delas em cidades cortadas pela BR 101.

Os equipamentos foram instalados pela concessionária Ecovias Capixaba e vão oferecer suporte ao trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Nosso objetivo é trabalhar de forma integrada em prol da segurança viária”, assinala Christian Tanimoto, gerente de atendimento ao usuário da empresa.

Veja também Três pessoas perdem a vida por dia em acidentes de trânsito no ES

Com o apoio de inteligência artificial, as câmeras serão capazes de identificar infrações como o não uso do cinto de segurança ou transporte de crianças ou animais no banco dianteiro. Além da campeã das infrações, o uso do celular ao volante.

O software que utilizam permite que, ao detectar uma irregularidade, o sistema aponte a ocorrência, inclusive em veículos que trafegam em alta velocidade. Também possuem Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), para a leitura das placas dos veículos; além de sistemas de infravermelho e iluminadores, que garantem imagens nítidas mesmo à noite ou em condições de baixa luminosidade.

De acordo com a Ecovias, por se tratar de uma tecnologia já consolidada, não haverá fase de testes para as câmeras, instaladas em Painéis de Mensagem Variável (PMVs). Equipes da PRF foram treinadas por técnicos da empresa desenvolvedora do sistema para que começassem a utilizá-las antes do carnaval.

O novo contrato da BR 101 estabelece que 70% da via seja monitorada por câmeras até o final do terceiro ano de concessão. Todas com a tecnologia de detecção automática de incidentes.

A Gazeta integra o Saiba mais