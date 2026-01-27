Maconha foi a droga mais apreendida pela Receita Federal no ES em 2025

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

A maconha, em diferentes formas e produtos, está entre as principais drogas apreendidas pela Receita Federal no Espírito Santo no ano passado. Em algumas operações foram localizados mais de 40 quilos do material.



Nas fiscalizações o entorpecente foi encontrado na forma líquida, em sementes, flor e prensado.



O balanço desde 2022 indica que as apreensões mais volumosas foram de cocaína, realizada principalmente em 2023, quando mais de uma tonelada foi encontrada no casco de um navio. Nas operações realizadas em portos e aeroporto já foi localizada até droga rara, como os 2,7 quilos de cocaína negra. Confira:

2022

Ecstasy - 210 gramas

2023

Cocaína - 1.596,7 quilos

2024

Haxixe - 106 gramas

Droga sintética (não identificada) - 19,7 quilos

LSD (cápsulas) - 25 unidades

Cannabis herbácea - 510 gramas

2025

Cocaína - 6,8 quilos

Cannabis líquido - 260 ml

Ecstasy - 64 gramas

Cannabis herbácea - 39,9 quilos

Cannabis planta - 52 sementes e 2,5 quilos

LSD (cápsulas) - 25 unidades

Haxixe - 1,3 quilo

Flor de cannabis - 25 gramas

Droga sintética (não identificada) - 11 quilos

O rastreio de drogas e outros produtos, oriundos de contrabando e descaminho, começa bem antes da fiscalização, com análise das informações extraídas da base de dados, ação que já conta com o apoio da inteligência artificial, segundo informações da Receita Federal. Em algumas situações elas partem de denúncias.

Em um segundo momento as equipes já vão a campo, onde contam com o apoio de cães de faro, que ajudam a identificar a presença de produtos irregulares ou ilegais.

Foi o que ocorreu com um pacote com 6,9 quilos de cocaína, apreendido durante uma operação junto a uma transportadora de Vitória, em dezembro do ano passado. A droga recolhida nas fiscalizações é repassada à Polícia Federal.

No Espírito Santo entorpecentes já foram localizados em blocos de granito, em malas, em aparelhos eletrônicos.

A Gazeta integra o Saiba mais